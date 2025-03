Alicia Villarreal temía vivir con Cruz Martínez lo mismo que su abuela que murió por violencia de género

Tras varias semanas de mantenerse alejada de los reflectores ante el proceso legal que inició contra su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia, Alicia Villarreal rompió el silencio y relató los momentos de angustia que vivió la noche del 16 de febrero en el que tuvo que ser llevada a un hospital para ser atendida de emergencia. La cantante reveló que al instante pensó en su abuela, Socorro, y temió vivir lo mismo que ella, pues murió a manos de quien fuera su esposo.

El pasado 16 de febrero se dio a conocer que la exvocalista de Grupo Límite fue hospitalizada tras presuntamente ser agredida por su esposo, Cruz Martínez. Aunque no dio más declaraciones al respecto, en su concierto de esa misma noche en Michoacán la artista hizo la señal de ayuda para víctimas de violencia encendiendo las alertas entre el público y sus fanáticos, quienes de inmediato le mostraron su apoyo.

La intérprete de “Te aprovechas” mencionó los episodios de violencia que habían vivido otras mujeres en su familia, en donde la enseñanza había sido enfrentar cualquier adversidad en pareja por el bienestar de su familia. Sin embargo, durante la presunta agresión en quien pensó fue en su abuela que murió víctima de violencia de género dejando a una pequeña de tan sólo 15 meses de edad.

“Mi momento más fuerte de ese día fue tener en mi mente a mi abuela Socorro, yo no la conocí, es la mamá de mi mamá, a ella le quitaron la vida a los 25 años dejando una bebé de 15 días (…) Después de muchos años (de la muerte de su abuelo) estuvo con otro señor y tuvo esa bebé, y pues a mi abuela le dieron un balazo, se murió desangrada, y lo primero que tuvo en mi mente ese día fue a mi abuela Socorro. No sé, es una locura cómo hay momentos en tu vida que no puedes saber por qué, cómo llegas ahí y no nos lo merecemos nadie”, dijo la cantante en entrevista con Pati Chapoy.

La cantante indicó que desde 2021 le había solicitado de manera oficial el divorcio a Cruz Martínez, pero él se habría negado de manera contundente. Indicó que no es la primera vez que tienen una discusión en la que el productor habría presentado una actitud agresiva contra ella, lo que la llevaría a tomar decisiones drásticas como separar sus negocios para no verse afectada.

"Qué le pasa a él exactamente no lo sé, no lo sé, no sé su reacción de ese día, por qué, o sea, llegar a ese grado... no hice nada que le afecte y le moleste. He estado en mi casa con mis hijos, cuidándolos", dijo la cantante al borde del llanto.