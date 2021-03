Mimí: "Duelen las críticas gratuitas"

Con 35 años en el medio artístico, Mimí, de Flans, señaló que de forma directa no ha sentido discriminación por su color de piel o físico, sabe que existen opiniones de todo tipo y al ser una figura pública está expuesta a comentarios negativos, lo que no le agrada es escuchar a colegas o compañeros emitiendo las críticas “gratuitas”.

“Empecé muy jovencita y con mis medidas 90, 60 y 90, menos -ríe. Como figura pública te sientes atacado por la mala onda o el odio de algunos comentarios que sólo los expresan porque sí, duele cuando te tiran gratuitamente. Si van a criticar mi trabajo, adelante, pero he oido comentarios discriminatorios, sexistas y machistas, lo más grave es cuando vienen de mujeres que nos tiran por estar gordas, flacas, prietas, que si te pintaste de más o no, eso me parece pésimo”, señaló.

Entiende que su trabajo puede gustarle sólo a un 50 por ciento del público y al otro 50 no, pero no por eso deberían existir haters en el medio o en redes; lamenta más que estos ejemplos se trasladen a la vida diaria, donde decenas de adolescentes sufren depresión por el acoso que viven en sus escuelas o vecindarios.

“Todos hemos experimentado ese odio y se siente horrible. Y quizá es difícil pararlo, porque la gente es tonta y no cambiará, pero quiero que quienes han vivido algo así, sepan que no están solos”, afirmó la también conductora, quien regresa con un talk show para hablar de este y más temas de actualidad.

El abuso sexual es un tópico que tratará en “Mimí contigo”, porque es fiel defensora del no es no, sin importar si la víctima tomo o no alcohol, si ella no quiere estar con alguien se debe respetar. Pero también defiende el hecho de que la mujer debe aprender a cuidarse y no usar un movimiento tan valioso como el MeToo para acusar o vengarse de alguien.

“Hay muchos lados de la moneda y es lo que vamos a tocar en el programa. Porque si le das unos besos a alguien y después no quieres ir más allá, se debe respetar. Me molesta la frase tan machista de prendiste el boiler y no te metes a bañar, es una frase que desde chiquita la escucho y no está bien”, detalló.

Sigue con la música

El programa arrancó esta semana y en cuanto se abran los espacios para dar conciertos, alternará la conducción con la música, porque regresará la gira de Flans por todo el país. “La cercanía que tengo en un escenario como cantante, me permite crear una conexión con el público y eso me ayuda cuando estoy frente a una cámara, porque no sólo me sentaré a leer un telepronter, quiero ir más allá, que la gente sepa que tengo las mismas inquietudes que ellos”, agregó.

Además...

“Mimí contigo” se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas en Azteca Uno.

En este proyecto también colabora como productora, por lo que siente que hay una conexión especial con el equipo.

Hace unas semanas, Mimí se sometió a un tratamiento para lucir más joven del rostro, porque ama verse bien.

Ha sido juez en programas musicales como La Academia y Latin American Idol.

También entró al mundo del doblaje con su participación en la trilogía de la película “Hotel Transylvania”.

Numeralia

4 programas ha conducido.

2 obras de teatro ha hecho.

Por Patricia Villanueva

avh