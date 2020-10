Flans celebra 35 años con show EN VIVO; éstas son las mejores canciones de Ilse, Ivonne y Mimí

El grupo Flans es un ícono de los 80 y 90 para la música juvenil en español, este un trío formado por Ivonne, Ilse y Mimí, fue el primer grupo pop femenino de Latinoamérica y consiguió un gran éxito con sus canciones y coreografías. Hoy celebra 35 años de su lanzamiento oficial en el programa Siempre en Domingo.

Además, las cantantes son recordadas por marcar tendencia en la moda de la época. Actualmente la agrupación sigue vigente como dueto con sus integrantes originales Ilse y Mimí

Su padrino artístico fue Julio Iglesias y entre sus canciones más conocidas se encuentran: "Bazar", "Alma gemela", "Las mil y una noches", "Corre corre", "Veinte millas", "Tiraré", "A cada paso", "Hoy por ti, mañana por mí", "No controles", "Me he enamorado de un fan" y "Tímido".

Para festejar su aniversario, Ilse y Mimí tendrán un show en vivo a través de Facebook e Instagram, a partir de las 19:00 horas.

¡Te esperamos en nuestro Facebook e Instagram live este martes 6 a las 7 pm para celebrar los 35 años de Flans! #Flans35 @mimisiti @Guerejisima pic.twitter.com/aUHAaOQMhE — ILSE Y MIMI OFICIAL (@IlseMimiOficial) October 4, 2020

Para celebrar con éste famoso grupo de los 80 te dejamos las mejores canciones del trío:

Bazar

Fue el primer sencillo de su álbum debut Flans (1985), vendieron a sólo dos meses de su lanzamiento 550 mil discos, por lo cual les dieron un disco platino y tres discos de oro.

Las Mil y Una Noches

Canción del año 1987, este tema está incluido dentro del disco Luz y sombra.

No controles

Flans popularizó esta canción en Hispanoamérica en 1985, fue la primera canción con tintes tecno-pop interpretada en México.

Tímido

Este tema es el primer sencillo del 2do disco de Flans llamado "20 Millas".

Corre, corre

Este tema también fue un sencillo de su disco Luz y sombra lanzado en 1987.

Hace 35 años años

El 6 de octubre de 1985 Raúl Velasco realizó el lanzamiento oficial del grupo “Flans” en su programa Siempre en Domingo, Ilse, Ivonne y Mimí debutaron con su tema "Bazar". Su segundo sencillo “No controles” de Nacho Cano (Mecano) las ubicó en los primeros lugares de popularidad.