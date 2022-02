"¿No se dará cuenta que es el hazme reír de todo el mundo?": Gustavo Adolfo Infante tras declaraciones de Alfredo Adame

La novela que se generó hace unos días entre Alfredo Adame y una familia, pues un conflicto vial terminó en riña en la que hasta una menor de edad estuvo involucrada. Desde entonces, el actor ha argumentado que la pareja es drogadicta y delincuentes; sin embargo, hasta apenas se refirió a la niña a quien acusó de querer robarle la cartera.

La gran mayoría de los hechos quedaron registrados en video y en los que se ve a la pequeña soltarle un golpecillo al ex galán de televisión a la altura de sus glúteos; al principio sólo dijo que le pedirá al DIF que le quiten la custodia a la pareja de la niña. Sin embargo, ahora ya amplió su postura.

Alfredo Adame y su condición marcial

En los mismos videos quedó registro que Alfredo Adame parece no tener conocimientos de artes marciales. No obstante, el actor mencionó que no utilizó sus técnicas debido a que las personas que saben defenderse así son considerados como armas blancas.

Las consecuencias para las personas que usen las artes marciales en una pelea callejera podrían ser de hasta 15 años de prisión, declaró ante medios de comunicación.

¿Cómo queda la carrera de Alfredo Adame?

Con toda seguridad, el actor dijo que su carrera no ha sido trastocada a pesar de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto. "Yo sigo siendo solicitado por muchas personas, por muchos productores y mi imagen no ha sido trastocada. El 95 por ciento de los whatsapps que recibo son de apoyo", mencionó.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

De manera sarcástica, el titular de De Primera Mano mencionó que Adame tiene razón, pues "se lo están peleando para varias series internacionales, películas en Hollywood, varias telenovelas, namás que él no ha aceptado".

El periodista seguía comentado al grado de ya no poder cuando tocó el tema de las artes marciales y dijo que "se echa un pedo cada que levanta una pata"; preguntó que si no le daba poquita vergüenza.

"Tantita mesura, sentido común. O sea, ¿no se dará cuenta que es el hazme reír de todo mundo, que todo mundo se pitorrea de él?... Lo hemos dicho muchas veces, es una persona enferma, es un mitómano. Yo le pediría que se le hiciera un examen psiquiátrico, psicológico a Alfredo Adame", declaró el conductor.

