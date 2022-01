Alfredo Adame rompe el silencio sobre su pelea en la calle: ¿por qué lo golpearon? | VIDEO

El video de Alfredo Adame recibiendo una golpiza por parte de varios sujetos que aún no han sido identificados, inundó las redes sociales y los titulares de los medios de comunicación este martes 25 de enero.

En el video se observa a Alfredo Adame reclamando a una mujer que le regrese su celular; el actor está visiblemente enojado y al momento del altercado, trae la camisa desabotonada. Tras un forcejeo con los sujetos, Adame terminó en el piso tras los golpes y empujones recibidos.

Aunque la pelea no pasó a mayores y al parecer no hubo lesionados; tampoco se tiene reporte de que las autoridades de la CDMX hayan intervenido en el altercado.

En entrevista para Venga la Alegría, Alfredo Adame rompió el silenció y habló de los motivos que lo llevaron a pelearse con los individuos. Según narra el también empresario, mientras iba en su auto, se percató que un sujeto quería robarle el celular y además le arrancó la cadena de oro que portaba al cuello.

"¿Por qué se me deja venir al cuello? Ya hasta después me di cuenta, pues claro, se me fue al cuello para robarme la cadena. Ya me habían robado el celular. Un cuate me dijo: Adame, te están robando el celular"