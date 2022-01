"Te dejaron como una rata": Carlos Trejo se burla de golpiza a Alfredo Adame y busca a los jóvenes | VIDEOS

La tarde de este martes 25 de enero, el famoso conductor de televisión, Alfredo Adame se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que varios internautas compartieran videos que lo exhiben peleando a golpes con una familia en calles de la Ciudad de México.

En las imágenes compartidas vemos al exconductor del programa Hoy y Viva la Mañana protagonizar una intensa pelea con una familia; al parecer todo comenzó después de un accidente vial, pues los vehículos detuvieron la circulación de vehículos.

Ante este contexto, Carlos Trejo, el famoso cazafantasmas y enemigo de Adame, reaccionó y lanzó un mensaje de burla contra la celebridad de Televisa.

Y hay más jajajaj si saben quien es la chica o el chavo avísenme

Trejo utilizó su perfil de Twitter para celebrar la acción de los ciudadanos y le dijo a sus seguidores que le pasaran el contacto de los protagonistas del clip.

Además, como todo mundo sabe, el especialista en el fenómeno paranormal no le cae bien Adame, por lo que se burló de los golpes que recibió.

Bravo cobarde de porquería, te dejaron como una rata jajajaj tirado en la calle

No es la primera ocasión en la que Alfredo Adame se coloca en el ojo del huracán pues en más de una ocasión ha intercambiado fuertes mensajes con otras estrellas como Laura Bozzo, Carlos Trejo y Andrea Legarreta.

Por si esto no fuera suficiente, el protagonista de telenovelas como Por amar sin ley, Cuando me enamoro y Yo no creo en los hombres ha sido tachado de misógino y machista debido a los constantes ataques hacía las mujeres.

SEGUIR LEYENDO

¡Viva México! El Servicio Postal de Estados Unidos lanza cinco estampillas de mariachis