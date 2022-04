Gustavo Adolfo Infante se vuelve a burlar de Alfredo Adame; le sugiere que aprenda a pelear

Gustavo Adolfo Infante volvió a burlarse de Alfredo Adame, quien nuevamente protagonizó una pelea en la que no salió bien librado. El periodista de espectáculos soltó algunos chistes, se río de la situación y hasta le sugirió que vaya al médico y aprenda a luchar.

La tarde de este martes 5 de abril, se hizo viral un video en el que se ve al ex conductor y estrella de Televisa peleando con Manuel Montalvo, abogado de Carlos Trejo, durante una conferencia de prensa con todos los medios presentes. La situación ha dado mucho de que hablar, pues de acuerdo a usuarios de redes sociales el actor de telenovelas no logra conectar ningún golpe a pesar de que, según él, es experto en artes marciales.

La mañana de este miércoles, Gustavo Adolfo Infante habló en su canal de YouTube del nuevo pleito que protagonizó Adame, de 63 años, a quien calificó de "payaso y bufón", pues indicó que lo que hace es cómico. "A mi no me da pena, me da risa", señaló el periodista de espectáculos.

Gustavo Adolfo Infante arremete contra Alfredo Adame

El titular del programa 'De primera mano' recordó que Alfredo Adame quería montar una la pelea falsa con el luchador profesional Alberto del Río, quien no se prestó para este tipo de contiendas, por esta razón puso en duda su capacidad para enfrentarse a golpes con sus rivales.

"Te gustan los madrazos, aprende a pelear" sugirió Gustavo Adolfo Infante al ex protagonista de telenovelas, quien ha sido visto en diferentes disputas, como la de a principios de año, cuando se encontró con una pareja en la calle después de bajar de sus respectivos automóviles.