¡Por pegarle a un anciano! Alfredo Adame denuncia a pareja con la que tuvo riña

Luego de que el presentador de televisión y actor Alfredo Adame protagonizara una fuerte pelea en plena calle contra una pareja a la que ha acusado de ser parte de los llamados “montacoches”, éste acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para denunciar a por varios delitos a la pareja con la que tuvo el incidente vial que terminó convirtiéndose en una riña callejera.

El actor aseguró que cuenta con todos los elementos para incriminar a la mujer y al hombre que lo agredieron, al menos así lo dijo a la prensa que lo abordó al acudir a presentar su denuncia.

Así el actor declaró que la pareja lo asaltó hace unos días en la lateral del Periférico, por lo que presentará todas las evidencias, aunque dijo que no va a haber mucho qué presentar porque ya los investigan, explicó el famoso.

Posteriormente, Adame manifestó que la pareja con la que sostuvo la discusión tiene varios señalamientos en su contra.

Adame acusa a la pareja de pegarle a un anciano, debido a que él es adulto mayor con 63 años. FOTO: ESPECIAL

El conductor también reveló los presuntos delitos por los que procederá contra las personas que lo agredieron.

“Les voy a decir cuáles son los delitos que se les pueden configurar: el primero es homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, me quiso arrollar; el segundo es lesiones, injurias y amenazas, traigo la rodilla cortada, golpes, y todo este rollo; el tercero es robo con violencia; el cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano, yo tengo 63 años y soy un adulto mayor; y el quinto que es muy, pero muy grave, es que están usando a una niña, a una menor de edad, la están usando para hacer estos delitos”, explicó.