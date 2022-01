Gustavo Adolfo Infante pide a las autoridades detener a Alfredo Adame: “Es un sujeto peligroso”

Alfredo Adame continúan como blanco de la polémica por la riña callejera que protagonizó tras un incidente vial, pues han surgido detalles del enfrentamiento donde se asegura que el actor iba armado y, por ello, Gustavo Adolfo Infante hizo un llamado a las autoridades para detener al exconductor de "Hoy".

Adame señaló al periodista de espectáculos como el responsable de difundir el video de su pelea en redes sociales, donde han rugido más clips compartidos por testigos y que han causado gran debate entre quienes defienden al también actor y aquellos que aseguran que se trata de una persona violenta.

Te puede interesar: Maythe Flores asegura que acusaciones de Alfredo Adame la están perjudicando | VIDEO

El periodista de espectáculos mencionó que Alfredo Adame es una persona peligrosa pues viaja armado y lleva con él cuchillos, asegurando que son objetos que podría usar en cualquier arranque de ira y matar a personas con las que tenga algún conflicto como Carlos Trejo o Rey Grupero.

"Autoridades por favor hagan algo, detengan a Alfredo Adame porque es un sujeto sumamente peligroso y anda armado. A parte de las pistolas que siempre carga trae cuchillos y es capaz de lastimar a alguien (...) Es una persona que a todas luces está descontrolado y no conecta el cerebro con la lengua, tampoco con us movimientos. Es una persona que ha tenido muchos y serios problemas, no lo quieren ni sus hijos", dijo el periodista en su canal de YouTube.

Gustavo Adolfo Infante recibe amenazas

Tras la pelea de Alfredo Adame y luego de ser señalado de difundir el video de la pelea, la noche del martes el periodista de espectáculos recibió una misteriosa llamada del supuesto abogado del actor donde le exige una disculpa pues de lo contrario tomarán acciones legales en su contra.

El abogado se negó a revelar su nombre, sin embargo, Infante difundió la llamada en su cuenta de YouTube y en ella se puede escuchar al defensor de Adame mientras le exige una disculpa o que comparta un "video tratando de desviar la atención o que se pueda notar el cambio de postura".

Te puede interesar: "Venden droga y son raterillos": Advierten a Alfredo Adame sobre la pareja que lo atacó

Gustavo Adolfo Infante señaló durante su programa "De primera mano" que Adame debe de tomar terapia y bromeó con los supuestos conocimientos del actor en Taekwondo, algo que se habría negado a usar pues aseguró que él es un "arma blanca" y que de lastimar a las personas podría ir a la cárcel.

"Yo no soy quien para recomendar nada, pero yo considero que el señor Adame debería tomar terapia, algún internamiento que le controle la ira. Tú no puedes insultar, ofender, denostar, mentir, inventar y golpear de la manera que él lo hace a hombres y mujeres y quien sea. No tiene freno, no tiene límite, no tiene filtro y eso habla de una persona que está enferma”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Alfredo Adame y las FOTOS que demuestran que SÍ era un súper galán de telenovelas

Alfredo Adame ya tiene su cumbia tras protagonizar pelea; así suena este CUMBIÓN

Alfredo Adame: Filtran VIDEOS que muestran pistola durante pelea; "era de ellos y es falsa", asegura