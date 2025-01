"Tú y tu esposo lo van a pagar muy caro": la supuesta advertencia de Imelda Garza Tuñón a Maribel Guardia

La demanda que interpuso Maribel Guardia contra Imelda Garza Tuñón ha acaparado la atención de los medios de la farándula. Ahora una revista de espectáculos filtró detalles de la amenaza que habría lanzado la viuda de Julián Figueroa a la primera actriz y a su esposo, Marco Chacón.

Después de que las autoridades determinaron que Maribel Guardia obtuviera la custodia temporal de Julián Figueroa, su nieto, fueron filtradas las declaraciones que hizo al momento de acudir ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Al parecer en el escrito reveló que fue amenazada por su nuera, Imelda Garza Tuñón.

De acuerdo con la revista de espectáculos "TVNotas", Maribel Guardia habría declarado ante las autoridades que su nuera le habría lanzado una fuerte advertencia relacionada con la convivencia con el menor y con el dinero que la primera actriz le daba de manera mensual.

Hace unos momentos la revista de espectáculos "TVNotas" filtró más contenido de las declaraciones que hizo Maribel Guardia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón. De acuerdo con la publicación la joven los habría amagado con irse lejos con su hijo, José Julián.

Al parecer Imelda Garza Tuñón le habría dicho a Maribel Guardia que se iba a ir lejos con José Julián si se seguía metiendo en su vida. Además le dijo que no le podía quitar el apoyo económico que le da y que asciende a 20 mil pesos mensuales.

“Si me quitas el apoyo y sigues metiéndote en mi vida, me voy a llevar al niño y no lo vas a volver a ver", le habría dicho Imelda a Maribel Guardia.