"No me voy a meter": VIDEO exhibe a Maribel Guardia hablando de la educación que recibe su nieto

El pasado martes 21 de enero Maribel Guardia interpuso una demanda contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, por los delitos de abandono de menores y maltrato infantil. A unos días de la polémica decisión salió a la luz un video que demuestra que la actriz no estaba de acuerdo en la crianza que recibía su nieto, José Julián.

Resulta que Maribel Guardia, una de las actrices más famosas en México, subió un comunicado informando que procedió legalmente contra Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Tras las primeras investigaciones las autoridades determinaron que José Julián se quedara los próximos días con la custodia temporal del menor.

Ante la decisión de las autoridades, Imelda Garza Tuñón, mamá de José Julián, dijo que continuará con el proceso legal, incluso está abierta a que le hagan las pruebas correspondientes para determinar que está en condiciones de cuidar al menor que procreó junto a Julián Figueroa.

Después del escándalo que sacudió a la industria del espectáculo, en redes sociales se viralizó un video que muestra a la estrella del Cine de Ficheras, Maribel Guardia, cuestionando la crianza que le daba su hijo, Julián Figueroa, e Imelda Garza Tuñón a su nieto, José Julián.

Fue en una transmisión del programa "Montse y Joe" cuando Maribel Guardia aseguró que su hijo y su nuera estaban educando de manera muy "independiente" a su nieto, José Julián. La protagonista de la telenovela "Corona de lágrimas" detalló que se dio cuenta de esto cuando la pareja se fue a vivir con ella.

En la parte final de su testimonio, Maribel Guardia detalló que tuvo una plática con Imelda Garza Tuñón para decirle que no metería en su relación con Julián Figueroa y mucho menos con la educación de su nieto. La actriz le habría dicho que solo iba a intervenir para defender a su nuera.

"Mira Ime, tu vente y yo te prometo que si algún día me meto es para defenderte, pero no me voy a meter en nada que tu no me digas", detalló.