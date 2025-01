Novia de "Fofo" Márquez rompe el silencio sobre supuesta boda en el reclusorio: "es algo que me incomoda"

Melanie Lattanzi rompió el silencio después de las audiencias de Rodolfo Márquez, influencer también conocido como "Fofo". En los últimos meses ha corrido el rumor de una supuesta boda realizada al interior del reclusorio donde actualmente se encuentra su pareja, quien enfrenta un juicio por golpear a una mujer.

Fue a través de un comunicado en sus redes sociales donde informó que para ella es incómodo tener que dar la cara en una situación en la que definitivamente no tiene nada que ver. La publicación se hizo a través de sus historias de Instagram, perfil donde tiene más de 113 mil seguidores.

"Me gustaría salir a desmentir esto, pero es la verdad, una verdad difícil de compartir y tener que dar explicaciones públicas, es algo que me incomoda y que se que es exponerme a más odio y que me va a terminar afectando más", así empezó su comunicado

Además, agregó que tiene varios meses recibiendo mensajes que no han sido nada amables, entre violencia, amenazas y otras cosas, razón principal por la que terminó en tratamiento psiquiátrico, pero no dio más detalles del estado de salud que atraviesa en este momento.

"Desde hace aproximadamente 10 meses he sido expuesta a difamaciones, señalamientos, amenazas y juicios. Actualmente me encuentro bajo un tratamiento psiquiátrico y en terapia. Sólo les pido respeto, empatía y sobre todo, que dejemos de normalizar el odio. Antes de atacar, que recuerden que hay vidas y sentimientos detrás de las pantallas que ustedes desconocen"

Por último, concluyó que ella no es responsable de las acciones de su pareja, y aunque le duele profundamente, no es una razón suficiente para justificar las acciones que hizo. También agradeció a todas las personas que le han brindado su apoyo en estos momentos tan complicados.

"No soy responsable de las acciones de mi pareja, y este error que él cometió, me duele profundamente, sin embargo nunca he justificado su acción. Gracias a quienes me han apoyado día con día en silencio y con amor, hay sigo aquí porque estoy aprendiendo a encontrar fuerza y esperanza a todo esto. Nadie está exento de vivir una situación así"