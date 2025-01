Zayn Malik emociona a sus fans mexicanos con misterioso mensaje, ¿se viene un concierto?

En el mundo de la música existen muchas bandas que pasaron a la historia por el furor que causaron alrededor del mundo y una de ellas es One Direction, pues a pesar de su separación en 2016 y la repentina muerte de Liam Payne en el 2024, las y los directioners siguen aplaudiendo las carreras en solitario de los integrantes. Un ejemplo de ello es Zayn Malik, quien a lo largo de los años logró explorar la industria por medio de canciones que se convirtieron en las favoritas de sus seguidores.

Malik ha mantenido una carrera solista activa desde su salida de One Direction, pues en 2024 lanzó su cuarto álbum de estudio, "Room Under the Stairs" y emprendió la gira "Stairway to the Sky" para promocionarlo. Esta gira comenzó en noviembre del 2024 en el Reino Unido y se extendió a Estados Unidos en enero de 2025. Sin embargo, tras el fallecimiento de Liam Payne, en octubre de 2024, Malik pospuso las fechas estadounidenses para rendir homenaje a Payne y permitir tiempo para el duelo.

Por ello, no es de extrañarse que sus fans se encuentren al pendiente de cualquier movimiento del cantante y una historia en su cuenta oficial de Instagram ha causado revuelo entre sus seguidores mexicanos, quienes comienzan a especular un posible concierto en el país.

¿Zayn Malik viene a México? Publicación podría confirmarlo

Fue a través de sus historias de Instagram en donde el intérprete de "Pillowtalk" compartió un misterioso mensaje, pues en un fondo negro con letras blancas se puede leer la frase "México... no te lo querrás perder. Asegúrate de registrarte antes de que termine el fin de semana", seguido de un enlace en donde se pueden ver banderas del país.

Zayn Malik, exintegrante de One Direction y reconocido artista en solitario, ha generado gran expectación entre sus seguidores en México al anunciar una sorpresa para el país.

Fotografía: Instagram/@zayn

El enlace compartido por Zayn redirige a una página de registro exclusiva para sus seguidores (si quieres visitarla, da clic AQUÍ), solicitando que las personas interesadas proporcionen su dirección de correo electrónico o su cuenta de Google para suscribirse. En caso de que este anuncio se trate de un concierto, sería la primera vez que el cantante se presenta en México de manera individual, ya que, durante su tiempo con One Direction, ofreció tres conciertos en el país.

A pesar del misterioso mensaje, aún no se ha hecho ningún anuncio oficial de que el cantante británico llegue a México con su gira "Stairway to the Sky", la reciente publicación de Malik encendió las expectativas de las y los fans, expresando su entusiasmo y especulaciones sobre una posible visita del artista al país.

¿Quién es Zayn Malik?

Zayn Malik es un cantante, compositor y modelo británico, conocido principalmente por haber sido miembro de la exitosa banda de pop One Direction. Nació el 12 de enero de 1993 en Bradford, Inglaterra, y su ascendencia es pakistaní; su carrera despegó a una edad temprana cuando participó en el programa de televisión británico "The X Factor" en 2010, pues aunque lo eliminaron en las audiciones iniciales, fue llamado nuevamente para unirse a la banda formada por Simon Cowell, lo que dio lugar a la creación de One Direction.

Zayn Malik sigue siendo una figura relevante en la música y la cultura pop, con una base de seguidores fieles que aprecian tanto su talento como su estilo único.

Fotografía: Instagram/@zayn

Durante su tiempo con la banda, Zayn destacó por su voz única que lo hizo uno de los miembros más populares del grupo; One Direction rápidamente se convirtió en un fenómeno global, con varios éxitos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" y "Drag Me Down". El grupo lanzó 5 álbumes de estudio y realizó giras mundiales antes de que Zayn dejara la banda en 2015 para seguir una carrera como solista.

Su debut como artista independiente fue con el álbum "Mind of Mine" en 2016, que incluye el exitoso sencillo "Pillowtalk" y con su estilo musical más orientado hacia el R&B y el pop alternativo, Zayn ha demostrado su versatilidad, recibiendo elogios por su enfoque más introspectivo y personal en sus letras. A lo largo de los años, lanzó varios álbumes, como "Icarus Falls" (2018) y "Nobody Is Listening" (2021).

Además de su carrera musica Zayn incursionó en el mundo de la moda, firmando contratos con marcas de lujo y participando en campañas publicitarias. También es conocido por su relación con la modelo Gigi Hadid, con quien tuvo una hija en 2020, aunque la pareja se separó poco después. Desde su salida de One Direction, Zayn ha mantenido una exitosa carrera en solitario.

Fotografía: Instagram/@zayn

