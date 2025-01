Hijos de Shakira lanzan su primer proyecto musical, así suena la nueva canción de Sasha y Milan junto a otros jóvenes

La voz mágica de Shakira y sus épicas composiciones la han consolidado como una de las estrellas internacionales más importantes en la industria de la música, pero además de las canciones que nos regaló desde el inicio de su carrera todo parece indicar que su legado seguirá vivo no sólo a través de sus interpretaciones, sino también por medio de Sasha (9 años) y Milan (11 años), hijos de la colombiana que a su corta edad ya se encuentran incursionando en la escena artística.

Desde muy pequeños, los niños de la cantante colombiana mostraron un interés notable por la música, una pasión que no solo ha sido heredada de su mamá, sino también fomentada por ella misma, quien es un pilar clave en su desarrollo artístico. Y parece ser que toda esta influencia comienza a dar frutos ya que por medio de sus historias de Instagram, la orgullosa madre compartió "All Of You" un disco que representa el primer proyecto musical de los pequeños.

Con la reciente publicación de su primer álbum, los hijos de Shakira dan un paso importante en su carrera musical, un hito que la cantante celebró con gran orgullo, invitando a sus millones de seguidores a descubrir el talento de los jóvenes artistas. Milan y Sasha, quienes han colaborado con su madre en varias de sus canciones, ahora se lanzan al mundo de la música de manera oficial.

Milan y Sasha, hijos de Shakira, lanzan su primer disco

Shakira, conocida por ser una mamá dedicada y amorosa, siempre ha buscado que sus hijos crezcan en un ambiente lleno de estímulos creativos, lo que les permitió no solo tener una relación cercana con la música, sino también participar activamente en algunos de sus propios proyectos. Esto se refleja en su participación en el proceso creativo del álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", en el que además de cantar, los pequeños también tuvieron la oportunidad de colaborar en los arreglos y otros aspectos técnicos de las canciones.

El legado musical de Shakira, reconocido a nivel mundial por su inconfundible estilo y éxito arrollador, ha encontrado en sus hijos, Milan y Sasha, a dos nuevos representantes de su esencia artística.

Fotografía: Instagram/@shakira

Es así como en una reciente publicación en sus Instagram Stories, Shakira mostró una foto en blanco y negro de sus hijos, visiblemente emocionada por el logro de los pequeños. Acompañada de un mensaje lleno de orgullo, la cantante compartió los detalles del nuevo proyecto de Milan y Sasha, dejando claro que la música de sus hijos tiene un lugar especial en su corazón.

Y es que desde que eran pequeños, la cantante permitió que sus hijos se mantuvieran cerca de ella en cada etapa de su carrera, y los ha hecho partícipes en muchos de sus proyectos. Durante la preparación de su nueva gira, por ejemplo, los niños son testigos de los ensayos de su mamá y hasta han compartido sus opiniones sobre sus canciones y su desempeño en el escenario, pues a menudo se les ve en el escenario junto a Shakira, mostrando su entusiasmo por la música.

Por su parte, Shakira expresó en diversas ocasiones que este ambiente de trabajo, lejos de ser una carga para sus hijos, es una experiencia enriquecedora en la que ellos pueden desarrollar habilidades y compartir momentos especiales con ella. Esta cercanía, tanto en lo profesional como en lo personal, ha sido clave para el desarrollo de los niños en el ámbito musical, pues la estrella colombiana aseguró que no solo les enseña las bases de la música, sino que también los motiva a buscar su propia voz y a ser auténticos en su expresión artística.

La cantante, que ha mostrado públicamente su apoyo a sus hijos, ha sido una guía para que estos desarrollen su propio camino artístico, sin forzarlos a seguir sus pasos.

Fotografía: Instagram/@shakira

Escucha AQUÍ "All Of You", el nuevo disco de Milan y Sasha, hijos de Shakira

De esta forma, el álbum debut de Milan y Sasha no es solo una extensión del talento musical que corre por sus venas, sino una oportunidad para que los niños exploren su propia creatividad y personalidad artística. Con temas en los que Milan se desempeña en la batería y Sasha demuestra sus habilidades vocales, el disco ha llamado la atención por su frescura y originalidad.

Según lo compartido por la cantante colombiana, "All Of You" se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y entre las canciones destacadas se encuentran "The One", donde Sasha pone su voz y su hermano lleva el ritmo con la batería; mientras que "It's All for You" es una colaboración especial de Milan con otros jóvenes talentos emergentes.

Sin duda alguna, la industria musical, que ha visto nacer a numerosos artistas desde jóvenes, se muestra receptiva a nuevas voces y talentos, y no cabe duda de que Milan y Sasha cuentan con el respaldo de una madre que, más que ser una figura mediática, es también una mentora comprometida con su crecimiento artístico.

