Desde hace varios meses, el presunto romance entre Peso Pluma y Kenia Os ha tomado mucha fuerza, pues las y los fans de los cantantes lograron unir varias piezas que confirmarían la relación entre los famosos. Aunque esto sólo parecía un "shippeo" hecho por el público, la filtración de algunas imágenes inéditas podría ser el factor clave para confirmar el noviazgo entre ambos, pues se dio a conocer que fueron vistos muy juntitos en un exclusivo evento.

Fue de finales del 2024 que los seguidores de ambos artistas empezaron a notar señales que sugerían una posible relación amorosa y las redes sociales jugaron un papel clave en avivar los rumores, ya que comenzaron a aparecer publicaciones con paisajes similares y fotos tomadas en lugares reconocidos, como Puerto Rico, lo que hizo crecer el rumor de un posible noviazgo. Además, su colaboración en el éxito "Tommy & Pamela" desbordó química, algo que fue evidente para las y los fans, por lo que aunque ambos artistas afirmaron que todo era exclusivamente profesional, sus seguidores no tardaron en convencerse de que había algo más entre ellos.

Sin embargo, no fue hasta el evento Pegasus World Cup 2025 que finalmente tuvieron su debut público como pareja dentro de este evento de alto prestigio en el ámbito de las carreras de caballos. Y es que durante la exclusiva fiesta, los cantantes no dudaron en mostrar su cariño frente a otros colegas, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones.

¿Peso Pluma y Kenia Os son novios? VIDEOS lo confirmarían

De acuerdo con testigos, los cantantes habrían llegado juntos a la celebración de la Pegasus World Cup 2025 y ambos se encontraban resguardados por el equipo de seguridad del cantante de corridos tumbados. No obstante, a pesar de los esfuerzos por mantener la privacidad, Peso Pluma y Kenia OS no hicieron nada por esconder su relación ya que se les vio tomados de la mano y compartiendo momentos de afecto mientras disfrutaban del evento. Su presencia no pasó desapercibida, capturando la atención de las personas presentes, incluso en medio de un ambiente repleto de figuras internacionales.

En las imágenes viralizadas, se puede ver al Doble P portando una playera blanca, pantalón negro, gorra del mismo color y lentes oscuros; mientras tanto, la hermosa Kenia Os destacó con un vestido corto y asimétrico en tonalidades oscuras, y si bien en esta ocasión optó por dejar los accesorios al mínimo, también lució lentes oscuros al estar celebrando en el exterior. Otro de los videos filtrados los muestra dentro de lo que parece ser un antro, donde las tonalidades azules contornearon la silueta de los cantantes.

Aunque las imágenes no tienen una calidad muy alta, en ellas se puede ver a Peso Pluma sentándose delicadamente al lado de Kenia Os, quien voltea a verlo cuando él pasa su mano por su espalda hasta llegar a la cintura. Este gesto fue interpretado por muchos como una muestra de afecto por parte del cantante; además, la también creadora de contenido parece recargarse en él, dejándose consentir por su supuesto novio.

Pero esas no son las únicas imágenes que confirmarían su romance, pues en otro video tomado desde un ángulo distinto, se puede ver a la pareja sentada y disfrutando de la música. Aunque en el pequeño metraje sólo se les ve platicando mientras beben, las y los fans insisten en que ambos parecen muy cómodos al estar juntos y la forma en que se miran sería prueba inequívoca de que existe algo más que una amistad.

Por ahora, los fans siguen de cerca cada paso de esta pareja, que promete convertirse en uno de los temas más comentados dentro de la música latina.

Fotografía: Instagram/@kevinos_.23

Las pruebas de que Peso Pluma y Kenia Os son novios

Aunque ninguno de los dos ha confirmado su romance, las imágenes de ellos juntos se viralizaron rápidamente, generando gran emoción entre sus seguidores, pues el hecho de que muestren esa gran química sobre los escenarios podría llevarlos a seguir colaborando juntos, construyendo así una carrera musical completamente nueva.

