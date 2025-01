María Virginia desapareció en los baños del Bosque de Chapultepec un día después de ir a la Basílica; su familia la busca sin descanso

María Virginia Gutiérrez Juárez, de 59 años, fue reportada como desaparecida el pasado 2 de enero tras ingresar al baño en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, procedente de Comala, Chiapas, María Virginia había viajado a la capital junto con su familia para celebrar las fiestas de fin de año.

El día de su desaparición, su hija Gabriela Guadalupe relató los últimos momentos en los que vio a su madre:

“Entramos al baño, le hablo, veo que no me contesta, miré debajo de los baños para ver si veía sus tenis (...) Pensé que ya estaba afuera, me dirijo con mis familiares: ‘¿Mi mami no está con ustedes? ¿No la han visto?’”, ante su ausencia, la familia inició de inmediato una intensa búsqueda por los alrededores.