¿Lucía Méndez y el papá del Checo Pérez son novios? Esto dijo después de ser captados juntos

Muchas veces, dentro de la farándula mexicana, nacen relaciones de forma sorpresiva y ésto parece estar pasando con Antonio Pérez Garibay, padre del famoso piloto de Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez, quien confirmó lo que muchos rumores han insinuado en las últimas semanas: que mantiene una cercana relación con la actriz y cantante Lucía Méndez. Aunque aclaró que aún no hay ningún noviazgo, el empresario dejó claro que está interesado en seguir conociéndola, destacando la admiración que siente por su personalidad y logros profesionales.

Pérez Garibay, conocido por su apertura con la prensa, ofreció una entrevista reciente en la que abordó sin tapujos su amistad con Méndez, asegurando que la relación que comparten es genuina y valiosa. Sin embargo, aunque los dos han sido vistos juntos en varias ocasiones, el padre del Checo aclaró que, por el momento, no hay intenciones de que su vínculo vaya más allá de la amistad.

Durante este encuentro con la prensa, Pérez Garibay fue enfático en señalar que su relación con Lucía Méndez sigue siendo de amistad, pero también expresó su deseo de que, con el tiempo, pueda evolucionar hacia algo más profundo. El empresario también comentó que disfruta mucho de su tiempo con ella, tanto en sus conversaciones como en su compañía, sin embargo, Pérez Garibay es consciente de que las relaciones de este tipo requieren tiempo y maduración, dejando en claro que cualquier cambio en la naturaleza de su relación debe ser algo natural.

Vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo, nos van a seguir viendo en muchos lugares, en muchos temas, pero con una gran amistad, y que quede claro, que no está cerrado todo lo demás, pero primero hay que caminar lo que se tiene que caminar; a mí me encanta salir con Lucía, me encanta platicar con Lucía, declaró.