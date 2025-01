Maribel Fernández "La Pelangocha" sufre grave daño en el ojo por negligencia médica, ¿cuál es su estado de salud?

Maribel Fernández, conocida artísticamente como "La Pelangocha", es una figura emblemática de la comedia mexicana que logr+o cautivar al público con su talento y carisma desde sus inicios en la televisión. A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones que fueron los inicios de la comedia en México; uno de los últimos proyectos en los que estuvo involucrada fue la séptima temporada de "LOL: Last One Laughing", un reality conducido por Eugenio Derbez en donde varios comediantes son sometidos diversas pruebas que deben pasar sin reírse.

Nacida el 9 de marzo de 1951 en la Ciudad de México, Maribel Fernández comenzó su carrera artística en la década de 1970 y su participación en programas como "Chespirito" y "La carabina de Ambrosio" le permitió consolidarse como una de las comediantes más queridas del país. A lo largo de su carrera, trabajó en diversas producciones televisivas y teatrales, destacándose por su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes.

Sin embargo, a pesar de sus éxitos como comediante, La Pelangocha ha enfrentado a varios problemas de salud, pero recientemente fue vista con una marca inusual en su ojo derecho, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Al ser cuestionada al respecto, la actriz reveló que había sufrido un episodio de negligencia médica por parte de su oftalmólogo.

¿Qué le pasó a "La Pelangocha" en el ojo derecho?

En un encuentro con la prensa, Maribel Fernández explicó que el especialista le recetó un medicamento incompatible con los anticoagulantes que toma para su corazón, lo que provocó una reacción adversa en su ojo. Afortunadamente, tras recibir el tratamiento adecuado, Maribel afirmó encontrarse en buen estado de salud y ha tomado este incidente con humor, demostrando una vez más su fortaleza y optimismo.

A pesar de los desafíos personales y de salud que ha enfrentado, ha logrado mantenerse vigente y continuar brindando alegría al público mexicano.

Fotografía: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira.

La actriz compartió que, al principio, pensó que había experimentado un simple malestar en el ojo debido al frío, por lo que no le dio mayor importancia. Sin embargo, a medida que el problema empeoraba y no desaparecía, se dio cuenta de que algo no estaba bien y decidió consultar a un médico.

A pesar del incómodo momento que atravesó, "La Pelangocha" no mostró molestia alguna y, con su característico sentido del humor, mencionó que prefería tomar la situación con ligereza ya que, según ella, la vida es demasiado corta para no reírse de las adversidades. Tras recibir el tratamiento adecuado, el problema fue resuelto, y la actriz consideró que no valía la pena dar más relevancia al incidente.

El ojo se me puso negro que parecía que tenía yo un cacho de hígado. El hematólogo fue el que se dio cuenta, de que eso no me lo deberían haber recetado porque se contrapone con los anticoagulantes que me dan. Fue una negligencia médica, pero ya se desechó y ya, ya estoy bien, dijo en entrevista.

La vida de Maribel Fernández es un testimonio de resiliencia y pasión por el arte.

Fotografía: Cuartoscuro/Guillermo Perea.

Los problemas de salud de Maribel Fernández

A lo largo de los años, Maribel ha enfrentado diversos desafíos de salud que han puesto a prueba su fortaleza y resiliencia; en 2021, fue sometida a una cirugía a corazón abierto debido a problemas en la válvula tricúspide, la cual no bombeaba correctamente, lo que causaba acumulación de líquidos en su cuerpo.

Posteriormente, en 2022, fue hospitalizada de emergencia antes de una función teatral por una falla cardíaca similar y en 2023, su salud se vio afectada tras el fallecimiento de su amigo Benito Castro, lo que agravó su condición cardíaca. A pesar de estos contratiempos, Maribel ha mantenido una actitud positiva y continúa siendo una figura activa en el mundo del espectáculo.

