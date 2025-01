Emiliano Aguilar asegura que no fue invitado a la boda de Ángela y Nodal: “me enteré por Instagram”

Durante los últimos días, quien ha dado de qué hablar es Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar y quien no tiene ningún tipo de relación con su famoso padre ni con sus polémicos medios hermanos desde hace dos años, pues él mismo lo dio a conocer en una reciente entrevista.

Sin embargo, el famoso rapero, sigue haciendo fuertes declaraciones sobre su familia paterna, sobre todo de su hermana Ángela Aguilar, pues, Emiliano en varias ocasiones ha dicho que la ahora esposa de Nodal es quien tiene toda la culpa del hate que su familia ha recibido. Ahora el mayor de los hijos de Pepe confesó que no fue invitado a la boda de su media hermana.

Emiliano Aguilar asegura que no fue invitado a la boda de Ángela y Nodal

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, sorprendió a sus seguidores con una declaración inesperada durante su reciente participación en un podcast. En la entrevista, el cantante de música urbana confesó que no fue invitado a la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. El rapero aseguró que se enteró de la unión matrimonial por publicaciones en Instagram, lo cual generó sentimientos encontrados.

“Sí me agüité, porque realmente yo no sabía, mucha gente piensa que yo sí sabía, pero yo me enteré por Instagram. Un día estaba en Instagram y digo ‘ah, cabrón, se casó mi hermana’, me llegó de sorpresa”, dijo Emiliano Aguilar

A pesar de la falta de invitación, Emiliano explicó que entendía que se trató de una ceremonia privada, aunque le hubiera gustado recibir un aviso. "Dije ‘qué cul*ro que no me dijeron nada’, pero a lo mejor pon tú que no hubiera ido. Estoy trabajando yo acá, pero al menos el detalle de decir ‘se va a casar tu hermana’", señaló.

Emiliano Aguilar culpa a Ángela del hate a Pepe Aguilar

En una reciente entrevista en el podcast de Gusgri, Emiliano Aguilar, hijo mayor del icónico cantante Pepe Aguilar, decidió abrir su corazón y compartir detalles sobre su vida personal y profesional. Uno de los momentos más impactantes de la charla fue su comentario sobre la reciente polémica que involucra a su hermana Ángela Aguilar.

Uno de los comentarios más contundentes de Emiliano durante la entrevista fue al referirse directamente a su hermana Ángela Aguilar. Sin rodeos, expresó que considera que el error principal recae sobre la más pequeña de los hijos de Pepe Aguilar, esto respecto a su romance con Nodal.

“Aquí la que la cagó macizo, fue mi hermana. Mi papá realmente no tiene nada que ver aquí”, aseguró Emiliano Aguilar.

Y es que, para Emiliano, uno de los mayores desaciertos ha sido no dejar que la controversia se desvanezca por sí sola. Durante la entrevista, afirmó que tanto su hermana Ángela como su papá cometieron el error de seguir comentando sobre el tema, prolongando así la atención mediática: “Es lo que no entienden, deja de decir cosas. Yo le quería decir eso, que ya no digas nada, deja que el problema se vaya desvaneciendo y ya. Le siguen tirando y le siguen tirando y se hace más grande”, comentó.

Sigue leyendo:

Peso Pluma habría confirmado que estuvo con Kenia Os con una FOTO, ¿son novios?

Maribel Guardia habría renunciado a todos sus proyectos, aseguran que sería para quedarse con su nieto