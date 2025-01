Del “Niño millonario” al penal de Barrientos, las 5 polémicas del Fofo Márquez

Rodolfo “N”, mejor conocido como “Fofo” Márquez, es una personalidad de Internet que se abrió camino en este medio luego de que empezó a compartir videos de su vida llena de lujos. El mismo se autonombró “Niño millonario”, lo que sus seguidores siempre mantuvieron presente. Sin embargo, su vida cambió después de que el 22 de febrero de 2024 golpeó a una mujer.

El incidente -ocurrido en Naucalpan, Estado de México- se dio a conocer en redes sociales porque se hizo viral un video en el que se observa lo ocurrido. La afectada procedió legalmente y esto dio inicio al proceso legal que el joven enfrenta, ya que fue vinculado a proceso por el cargo de tentativa de feminicidio.

La situación legal de “Fofo” Márquez, de 27 años de edad, es mediática, especialmente porque está próxima su sentencia. Durante este tiempo, el joven generador de contenido ha estado en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla Lic. Juan Fernández Albarrán, popularmente conocido como penal de Barrientos, con lo que ha quedado atrás su título de “Niño millonario”. En el marco de su proceso legal, a continuación, recapitulamos cinco polémicas que lo han rodeado.

Cuáles son las polémicas que ha liderado “Fofo” Márquez

Multa de 35 mil pesos tras cerrar puente en Guadalajara

Al ser una personalidad de Internet, la vida del generador de contenido ha estado a merced del ojo público. Una de las polémicas que ha liderado fue debido al cierre de un puente en Guadalajara porque su meta era grabar videos para su perfil de TikTok. Por su acción, el influencer recibió críticas y también fue multado; tuvo que pagar 35 mil pesos y hacer 12 horas de trabajo comunitario.

Falso secuestro y muerte

A la polémica anterior de “Fofo” Márquez se suma cuando fingió su secuestro y muerte. Esto se dio a conocer en redes sociales y hasta su amigo Dominguero reaccionó, ya que en su canal de YouTube compartió el video titulado “La muerte de mi amigo millonario ‘Fofo’ Márquez”. A través de este se explicó lo que supuestamente había ocurrido al influencer, quien finalmente reveló que todo era broma, misma que fue calificada de “mal gusto”.

“Fofo” Márquez vs. Yeri Mua

El influencer generó controversia cuando se enfrentó a la generadora de contenido veracruzana Yeri Mua, a quien criticó por su aspecto físico. Además, la acusó de comprar cosas “piratas”, así que la “Bratz jarocha” reaccionó y lo tachó de “feo”; por si fuera poco, aseguró que terminaría en prisión.

“Fofo” Márquez y su cita con Karely Ruiz

Yeri Mua no es la única influencer con la que “Fofo” Márquez ha tenido problemas, ya que Karely Ruiz igual lo exhibió porque luego de que salieron en plan de amigos la “abandonó” y no pagó la cuenta de 60 mil pesos. La joven dijo que el problema se debió a que él la quiso besar y ella no accedió.

“Fofo” Márquez reclama la paternidad del hijo de Maya Nazor y Santa Fe Klan

Otro momento polémico para el generador de contenido se registró luego de que reclamó la paternidad del hijo de la influencer Maya Nazor y el cantante Santa Fe Klan. El joven expuso que él era el verdadero papá del menor, generando críticas contra la modelo, así como especulaciones acerca de un triángulo amoroso.

“Fofo” Márquez golpea a una mujer

La última controversia de “Fofo” Márquez se debió a la golpiza que le propinó a la mujer que lo demandó, lo que dio pie al proceso legal que continúa a la fecha. El joven ha pedido disculpas, además de que ha externado que prefiere “alcanzar” a su fallecido padre, Rodolfo Márquez Flores, antes de permanecer en prisión.

