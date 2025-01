Salma Hayek revela que Trump intentó ligársela: "no tuvo las agallas de decirme personalmente"

A pocos días de quede Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos, resurgieron distintas declaraciones en las que se recuerda el pasado amoroso del empresario y aunque ha salido con muchas mujeres a lo largo de toda su vida, hay alguien en especial que pudo haber llegado a conquistar el corazón del magnate: la actriz mexicana Salma Hayek, quien en 2016 reveló que intentó entablar una relación amorosa, misma que ella rechazó por completo.

La entrevista original en donde Hayek cuenta, por primera vez, esta situación tuvo lugar en el 2016 mientras la actriz se encontraba promocionando "Beatriz at Dinner", película cuya historia narra la vida de una mujer inmigrante que está siendo constantemente acosada por un millonario (irónico, ¿cierto?). Es así como en una entrevista para el programa "The Daily Show" con Trevor Noah, la veracruzana habló de la posible relación que pudo haber surgido con Trump, haciendo especial énfasis en que fue ella quien lo rechazó en varias ocasiones.

Me llamaba, me invitaba a salir. Yo le decía que tenía novio, que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera, dijo Salma Hayek en aquella entrevista.