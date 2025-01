Linkin Park en México: Aún sobran boletos para su concierto en CDMX; este es su PRECIO

La noticia de que Linkin Park regresará a México después de varios años de espera ha causado revuelo entre sus miles de fans, pero en esta ocasión la voz principal se encuentra encargada de la icónica Emily Armstrong, quien llegó a la banda con una voz fresca que está superando las expectativas del público. Si bien, la vocalista afirma que no busca suplir el lugar de Chester Bennington, el estilo con el que interpreta los clásicos de la banda sigue enamorando a escenarios internacionales.

Y es que Linkin Park es una de las bandas más influyentes de la música de principios del siglo XXI, pues desde su irrupción en el panorama musical a principios de los años 2000 con su álbum debut "Hybrid Theory", que se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia, hasta su evolución a lo largo de los años con discos como "Meteora", "Minutes to Midnight", "A Thousand Suns" y "Living Things", la banda ha marcado a varias generaciones con su estilo único que fusiona nu metal, rap, electrónica y rock alternativo.

Pero el suicidio de Chester Bennington, su vocalista principal, en 2017 marcó un antes y un después en la carrera del grupo, por lo que se tomó la decisión conjunta de pausar el proyecto de forma indefinida. Sin embargo, a mediados del 2024 la banda comenzó a dar señales de vida hasta que anunciaron su regreso a las escenarios, así mismo lanzaron el álbum "From Zero" que marcó el debut de Emily Armstrong como su nueva vocalista. La gira para promocionar este nuevo material llegó hasta México, en donde aún hay boletos para poder verlos completamente en vivo y con esta nueva esencia.

¿Cómo conseguir boletos para ver a Linkin Park en Ciudad de México?

Es así como la gira "From Zero World Tour" llegará a la Ciudad de México el próximo 31 de enero del 2025 en el emblemático Estadio GNP (antes Foro Sol), recinnto que ha sido testigo de algunos de los conciertos más emblemáticos de la historia de la música internacional, y Linkin Park no es la excepción. A pesar de la euforia causada en la venta de boletos, a tan sólo unos días de que llegue esta gran noche, aún se pueden contrar entradas disponibles.

Las y los seguidores de la banda se sienten afortunados de tener la oportunidad de ver a sus ídolos en uno de los escenarios más grandes del país.

Fotografía: Instagram/@linkinpark

A pesar de que las entradas en las secciones de General A y B se agotaron casi al instante, las gradas remodeladas en el Estadio GNP aún cuentan con muchos lugares disponibles que puedes verificar en la página oficial de Ticketmaster (da clic AQUÍ para visitarla). El precio de los boletos varía dependiendo de la ubicación dentro de antiguo Foro Sol, además se deben tomar en cuenta los cargos por servicio al comprarlos en línea; pero las secciones disponibles rondan entre precios tales como:

Verde B: $3,025.50

Naranja B: $2,049.50

Verde C: $1,561.50

Naranja C: $1,073.50

A pesar de las críticas sobre los precios, el concierto de Linkin Park en la CDMX promete ser un evento monumental para las y los fans, pues la banda dejó claro que no se trata solo de una gira de nostalgia, sino de una celebración de la música y el legado que han construido a lo largo de los años. Por ello, se espera que el espectáculo cuente con efectos visuales impactantes, una selección de canciones que abarque todos sus discos más importantes y, tal vez, algunas sorpresas.

Las zonas iluminadas en color azul son aquellas que aún tienen lugares disponubles con diferentes rangos de precio.

Fotografía: Captura de pantalla/Ticketmaster.

¿Cómo comprar boletos para ver a Linkin Park en CDMX?

La fecha exacta del concierto de Linkin Park en la CDMX será el viernes 31 de enero de 2025 y este regreso se encuentra lleno de incertidumbre, pues las y los fans se preguntan ¿cuál será el repertorio de la banda? o si estarán interpretando los éxitos más conocidos de sus primeras discos.

Ante esto, los miembros de la banda han sugerido que están planeando un show que abarcará su discografía completa, pero con un enfoque especial en las canciones que marcaron su carrera; para comprar boletos y ser testigo del regreso Linkin Park, puedes seguir estos pasos:

Acceder a Ticketmaster: ingresa al sitio web oficial de Ticketmaster México Una vez en la página principal, utiliza la barra de búsqueda en la parte superior para buscar "Linkin Park CDMX" y presiona enter. Cuando encuentres el evento de Linkin Park en el Estadio GNP, haz clic sobre él para acceder a la página de detalles del evento. En la página del evento, verás un mapa del Estadio GNP con las diferentes secciones disponibles y sus precios. Dependiendo de tus preferencias y presupuesto, selecciona la zona que desees, recuerda que hay diferentes opciones de precios según la cercanía al escenario, aunque la mayoría de ellas ya se encuentran agotadas. Una vez que elijas la zona, selecciona la cantidad de boletos que deseas comprar. Recuerda que algunos boletos tienen límites de compra por persona, por lo que verifica la cantidad permitida antes de proceder. Si ya tienes una cuenta de Ticketmaster, inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña. Si no tienes una cuenta, tendrás que registrarte proporcionando tu nombre, correo electrónico y una contraseña. Después de seleccionar tus boletos, ve a la página de pago. Ticketmaster ofrece varias opciones de pago, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagos en OXXO o con otros métodos electrónicos. Elige tu método de pago preferido y asegúrate de ingresar correctamente los datos de tu tarjeta o el método de pago elegido. Revisa todos los detalles de tu compra, incluyendo la cantidad de boletos, el precio total y la información del evento. Si todo está correcto, confirma tu compra. Dependiendo del método de pago, podrías recibir un correo electrónico de confirmación con los boletos electrónicos o con las instrucciones para recoger tus boletos si seleccionas la opción de pago en tienda. Si optas por la opción de boletos electrónicos, recibirás un correo con el código QR de tus entradas, que deberás presentar en el acceso al evento, también verás tus boletos electrónicos en tu cuenta de Ticketmaster. Si eliges recoger tus boletos en un punto físico, como OXXO o en el centro de atención de Ticketmaster, asegúrate de llevar el comprobante de compra y una identificación.

Sigue leyendo:

¡AGOTADO! J-Hope de BTS hace sold out en el Palacio de los Deportes para su concierto en México

Bobby Pulido ofrecerá un concierto en la CDMX para despedir su carrera musical: ¿Cuándo y dónde será?