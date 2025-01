¿Habrá tercerca fecha de J-Hope de BTS en México? Así podrás ver su concierto si no alcanzaste boleto

J-Hope de BTS vendrá a México en el mes de marzo, el rapero K-Pop se presentará con "Hope on the stage", su primera gira en solitario. El integrante volverá a nuestro país tras ocho años de ausencia, pues la boyband nos visitó por última vez en la KCON de 2017.

Además, desde el 2022 BTS anunció su descanso grupal, pues se enfocarían en sus actividades en solitario previo al servicio militar. J-Hope fue el segundo integrante en ser dado de alta del ejército, pero sus compañeros no se reunirán hasta finales de junio.

Hasta entonces, las fans esperan que BTS regrese a los escenarios, el FESTA por su 12 aniversario podría marcar su primera reunión al celebrarse el 13 de junio. También se habla de que posiblemente lanzarán un nuevo álbum y se embarcarán en una nueva gira mundial, pero no hay nada confirmado.

Incluso, hay fuertes rumores en redes sociales de que J-Hope no será el único integrante de BTS en venir a México, Jungkook y Suga también podrían llegar a nuestro país con sus giras en solitario, pues algunas cuentas expertas en conciertos aseguran que podría concretarse alguna noticia para las ARMY mexicanas.

¿Habrá tercera fecha para el Hope on the stage en México?

J-Hope de BTS hizo sold out en el Palacio de los Deportes para sus dos conciertos de "Hope on the stage", pese a ser su primera vez en solitario en Latinoamérica, la respuesta de las fans mexicanas no se hizo esperar, quienes agotaron en menos de una hora todo el boletaje de preventa.

Desde entonces, el ARMY ha exigido en redes sociales el anuncio de una tercera fecha debido a la alta demanda para ver a J-Hope en México. Y es que, pese a contar con recintos con un mayor boletaje disponible, la gira del rapero fue planeada para hacerse en arenas.

Y, aunque no hay rumores sobre una tercera fecha para "Hope on the stage" en México, las fans que no alcanzaron boleto podrán ver el concierto de Seúl en una transmisión online a través de Weverse. J-Hope de BTS ha agotado hasta ahora las fechas de sus conciertos en Corea, Estados Unidos y México.

