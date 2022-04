Carlos Trejo asegura a Alfredo Adame que con la pelea lo va a sacar de pobre. "Te voy a dar de comer"

Un día después que Alfredo Adame asistiera al foro de "Venga la Alegría" para hablar sobre su polémica más reciente; la pelea que tuvo durante una conferencia de prensa con el representante legal de Carlos Trejo y que se volvió viral en redes sociales, este jueves el autor de "Cañitas" se presentó al set del matutino con un abogado para confirmar la realización de la "lucha" que los enfrentará a ambos.

El llamado "Cazafantasmas" fue cuestionado por los conductores durante la transmisión del programa sobre la veracidad de la pelea en la que se enfrascó el pasado martes Alfredo Adame con el representante legal de Carlos Trejo, en la cual el actor terminó tirado sobre unas sillas, y cuyos videos se volvieron tendencias en las redes sociales.

Trejo aseguró que la discusión, que devino en pelea, realmente ocurrió, que no se trató de un montaje ni mucho menos con el objetivo de acaparar los reflectores de la prensa. Una vez aclarado este punto, el autor del libro "Cañitas", reveló el motivo de su asistencia a VLA:

"Vengo a cumplir la palabra que les dejé, viene el abogado, el golpeador, viene el empresario; ahí está un contrato, ahí hay un cheque de 75 mil pesos para que se formalice y se acerque (Alfredo Adame) a hablar con el empresario", declaró el polémico personaje.

"Todo es real" asegura Trejo y confirma pelea con Adame

Carlos Trejo agregó en la entrevista que espera que tanto el empresario, que estaba presente en el foro, como Alfredo Adame "puedan llegar a un acuerdo, a un porcentaje y que todo salga legalmente." Además el "Cazafantasmas" ya dio fecha para la posible pelea contra Adame.

"Yo quiero que esto se realice lo antes posible, hablaba con el empresario que lo podemos realizar en este mes de mayo. Pero eso ya le corresponderá a Charly, que es el empresario (confirmarlo) y legalmente ya le corresponderá al abogado (Manuel Montalvo)", quien además dio su versión sobre lo que ocurrió con Alfredo Adame durante la conferencia de prensa en donde se confrontaron.

"Lo que pasó fue una cosa muy penosa, en verdad yo no iba a eso, a mí se me invitó. Llegué, me presenté, pregunté para qué quieren que esté aquí. Me dijeron: 'van a hablar de la pelea'. Dije, a lo mejor van a dar algún anuncio, algo sobre lo que Carlos (Trejo) se tenga que enterar", declaró, al tiempo que recordó que Trejo no podía asistir porque cuenta con una orden de restricción.

Finalmente, al ser cuestionado por Flor Rubio acerca de si todo lo que ocurrió, tanto en la conferencia de prensa como en los avances de la pelea que ya están programando realizar, es verdad, el "Cazafantasmas" aseguró que "todo es real". Momento en el que mostró el contrato junto con el cheque por 75 mil pesos, cifra que Charly, el abogado, ofrece con el objetivo que Adame se siente a negociar con él sobre la mesa.

"Te voy a sacer de pobre": Trejo a Adame

Finalmente, Carlos Trejo le envió un contundente mensaje a Adame al asegurarle que con estas pruebas, cumplió su promesa de llegar a un acuerdo para que la tan esperada pelea que sostendrán ambos se realice:

"Yo cumplí con la promesa, ahí está el contrato. Prometí un cheque, ahí está el cheque. Quítate de habladas, quítate de mentiras, ya se te acabó el show. Siéntate a negociar. Hay un porcentaje que estoy autorizando de taquilla para ti, te voy a sacar de pobre, te voy a dar de comer", le aseguró a Adame.

