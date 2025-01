Estas son las 5 canciones de K-Pop más románticas y melosas para dedicar en San Valentín a tu amorcito

Dedicar canciones de K-Pop en San Valentín puede ser un lindo detalle si no tienes dinero para comprar un obsequio o salir con esa persona. Sin embargo, es importante buscar una melodía realmente buena para compartir, ya que algunas tienen letras más románticas y melosas.

Aunque muchas de las canciones populares de K-Pop cuentan con estrofas perfectas para dedicar, existen algunas que pueden ser más fáciles de entender y del agrado de todos, ya que tienen frases cortas en inglés y las puedes encontrar totalmente traducidas al español.

Además, no olvides que estas canciones de amor no son solamente para dedicar a alguien que ya es tu pareja, pues también son perfectas para compartir con alguien que te gusta. A su vez, no se necesita estar enamorado para disfrutarlas, ya que son excelentes para escucharlas.

Dedicar una canción como regalo de San Valentín puede ser un lindo detalle. (Créditos: Facebook / NewJeans)

5 canciones de K-Pop más románticas y melosas para dedicar en San Valentín a tu amorcito

"Me gustas tú", canción de la girlband K-Pop G-Friend

Aunque la agrupación de K-Pop G-Friend se disolvió, "Me gustas tú" es una de las canciones que quedará para la eternidad dentro de las mejores para dedicar en San Valentín a alguien que te gusta, pues trata de una persona que se siente fuertemente atraída por otra, pero no tiene valor para decírselo. Sin embargo, sospecha de que la otra persona siente lo mismo y puede surgir un gran amor pronto.

"Ready For Love", canción de la girlband K-Pop BLACKPINK

Otra de las canciones favoritas para dedicar en San Valentín cuando se trata de K-Pop es "Ready For Love" de BLACKPINK, pues es perfecta para dedicar a alguien que te gusta demasiado. La letra habla de una persona que sentía miedo de enamorarse, pero finalmente se siente lista para dar un paso más grande en el amor.

"Ditto", canción de la girlband K-Pop NewJeans

Aunque el futuro de la agrupación de K-Pop NewJeans es desconocido, no cabe duda de que cuentan con canciones perfectas para dedicar en San Valentín y una de estas es "Ditto", uno de los mayores éxitos musicales. La letra habla de una persona que se siente atraída por otra y decide compartir sus sentimientos con urgencia, pues cree que no tiene nada que perder, aunque espera ser correspondida.

"Into The New World", canción de la girlband K-Pop Girls' Generation

Cuando se trata de dedicar canciones de amor en San Valentín "Into The New World" es una de las mejores de K-Pop, pues es un clásico de Girls' Generation. Además, la letra habla de una persona enamorada que está dispuesta a afrontar cualquier dificultad siempre y cuando tenga el amor de esa persona que ama.

"Tell Me", canción de la girlband K-Pop Wonder Girls

"Tell Me" es un éxito del legendario grupo Wonder Girls. Aunque este se disolvió hace unos años, no cabe duda de que es una de las mejores canciones de amor para dedicar en San Valentín, pues habla de una persona que tiene fuertes sentimientos por otra y es correspondida, lo cual la hace sentir plena y feliz.