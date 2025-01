¿Dónde hacer picnic en la CDMX? 3 lugares para pasar San Valentín con pareja o amigos

Si aún no tienes idea de dónde celebrar San Valentín o Día del Amor y la Amistad, hacer un picnic con pareja o amigos puede ser una excelente opción, pues es una actividad divertida para pasar tiempo al aire libre. Además, existen diversos espacios en la Ciudad de México donde puedes hacerlos, por lo que aquí te decimos tres lugares donde está permitido hacerlos.

Además, en estos lugares puedes hacer picnic sin problemas, ya que está permitido ingresar con alimentos, bebidas, mantas, juegos de mesa y pelotas. Sin embargo, es importante que sea un plan tranquilo, pues no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas ni fumar.

A su vez, es recomendable portar una bolsa para recolectar la basura que se vaya generando en el picnic, pues más tarde se debe tirar en los botes, ya que no se puede dejar en el pasto o en los árboles, pues de tienen que proteger las áreas verdes y los animales que habitan en estos.

San Valentín se celebra cada 14 de febrero. (Créditos: Freepik)

¿Dónde hacer picnic en la CDMX? 3 lugares para pasar San Valentín

San Valentín en Bosque de Chapultepec

Ubicación: Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CDMX

Horario: De martes a domingo de 5:00 horas a 18:00 horas.

En el Bosque de Chapultepec se encuentran lugares especiales para realizar picnic el 14 de febrero, pues cuentan con mesas donde se puede sentar y disfrutar de alimentos o bebidas. En ocasiones, estos pueden estar llenos, pero también se puede usar las zonas de alrededor.

Además, puedes disfrutar de otros espacios para caminar, correr, andar en bicicleta o practicar algún deporte. También cuenta con baños y un gran lago. De hecho, también hay museos y restaurantes cerca, los cuales son excelentes para disfrutar San Valentín.

San Valentín es una fecha para celebrar con pareja o amigos. (Créditos: Pinterest / @soudaphne)

San Valentín en Parque Bicentenario

Ubicación: Av. 5 de Mayo 290, Refinería 18 de Marzo, Miguel Hidalgo, 11210 Ciudad de México, CDMX

Horario: De martes a domingo de 7:00 horas a 18:00 horas.

En el Parque Bicentenario también hay zonas especiales para hacer picnic, por lo que no será un problema disfrutar de un lindo San Valentín en este lugar. Sin embargo, también es importante cuidar las áreas y no dejar basura en los espacios verdes, por lo que todo debe recogerse y tirarse a la basura.

En este espacio, también se puede caminar, correr, andar en bicicleta y realizar otras actividades al aire libre. A su vez, cuenta con baños y algunos puestos de comida, por lo que es ideal para pasarla con pareja o amigos un 14 de febrero.

Hacer un picnic con amigos o en pareja es una forma de disfrutar San Valentín. (Créditos: Pinterest / @soudaphne)

San Valentín en Bosque de San Juan de Aragón

Ubicación: Av. José Loreto Fabela, Zoológico de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, 07920 Ciudad de México, CDMX

Horario: De martes a domingo de 6:00 horas a 18:00 horas.

Aunque en el Bosque de San Juan de Aragón no existe una zona especial para realizar picnic, estos se pueden realizar en cualquier zona siempre y cuando no dejen basura en los espacios. Sin embargo, no está permitido usar carpas o sombrillas a menos que se cuente con un permiso especial.