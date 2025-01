Empresarios ofrecen 50 mil empleos a deportados desde EU, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la iniciativa privada oferta 50 mil plazas para que mexicanos deportados de Estados Unidos obtengan un empleo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, resaltó que los empresarios mexicanos se unieron para apoyar a las y los paisanos.

“Y ayer, además, me dio mucho gusto la verdad, muchísimo gusto, a ver si los invitamos a la mañanera o hacemos un evento, esta vocación, unión, de muchísimos empresarios, empresarias mexicanas que dijeron, y esto es para nuestros paisanos y paisanos, 50 mil empleos listos para nuestros hermanos migrantes si vienen a México sea por una deportación o por razones voluntarias, porque así lo decide”, aseguró.

La titular del Ejecutivo Federal destacó que las y los paisanos siempre serán bien recibidos porque son un orgullo de México.

“Aquí siempre van a ser bien recibidos, son héroes y heroínas, son orgullo de México, las y los migrantes y está, digamos vocación, decisión de los empresarios mexicanos, la verdad a mí me dio mucho gusto que dijeran a ver aquí estamos para recibir a nuestros compatriotas, si no tienen empleo, aquí está, aquí ponemos empleos diversos, y es algo bueno porque habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y debatiremos, pero en esta ocasión, cuando decimos México te abraza, México los abraza”, señaló.

En la conferencia de prensa matutina, recordó que cuando un mexicano es deportado, el Instituto Nacional de Migración está obligado a darles una “carta de repatriación”, y con ese documento en los centros de atención se les brindará apoyo inmediato.

Detalló que no sólo tienen acceso a los programas de bienestar, sino también a un apoyo de 2 mil pesos para gastos adicionales al traslado que les proporcionará el gobierno federal a sus lugares de origen o con sus familias.

Congresistas de EU y mexicanos, contra posible acción militar en México

La presidenta respaldó que congresistas estadounidenses firmar una declaración conjunta con legisladores mexicanos en donde se manifiestan en contra de una posible acción militar de Donald Trump a México, “yo no veo una intervención, la verdad, pero también está bien que se manifieste los congresistas a este respecto que es muy importante”.

La presidenta comprometió que este miércoles se dará a conocer el número de mexicano deportados que se encuentran en los 10 albergues instalados en seis estados fronterizos.

Recordó que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llegan vuelos chárter comerciales con mexicanos portados, “un procedimiento que tiene tiempo, ahí hay también servidores públicos que atienden a quienes llegan”.

Señaló que la gran mayoría de deportados que llegan al país, son mexicanos.

