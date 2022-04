Alfredo Adame: Esta es la cifra que ganaría el actor por la pelea con Carlos Trejo; ¿es muy poco?

Carlos Trejo visitó el foro de Venga la Alegría para hablar del altercado que su abogado sostuvo con Alfredo Adame en una conferencia de prensa, además de revelar la cantidad que ofreció al exconductor de Hoy para que su pelea se realice de una vez por todas.

El Cazafantasmas remarcó sus intenciones de ofrecerle dinero a su oponente, tras explicar que su representante legal asistió al encuentro de Adame con los medios porque fue invitado por las personas que realizaron el evento.

“Vengo a cumplir la palabra que les deje, vengo acompañado de mi abogado el golpeador y el empresario. Ahí está un contrato y está un cheque de 75 mil pesos (casi 4 mil dólares) para que se formalice y pueda sentarse a hablar con el empresario y puedan llegar a un acuerdo, a un porcentaje”, comentó el escritor de "Cañitas".

Al ser cuestionado por los presentadores sobre la fecha en que podría realizarse el combate, Trejo dijo esperaba que fuera lo más pronto posible y estimó que el mes de mayo del año en curso sería lo mejor.

Asimismo, Carlos envió un contundente mensaje a Adame. “Ahí está el contrato, prometí un cheque, ahí está un cheque. Quítate de habladas, quítate de mentiras, eso de que yo me rajé tres veces. Ya se te acabó el show. Hay un porcentaje que estoy autorizando de taquilla para ti, te voy a sacar de pobre, te voy a dar de comer”, expresó.

Por su parte, Manuel Montalvo, abogado de "El Cazafantasmas", dio su versión de los hechos. “Fue una cosa muy penosa, yo no iba a eso, a mí se me invitó. Los organizadores del evento me mandaron la invitación, la hora, incluso llegué, me presenté, pregunté: ‘¿Para qué quieren que esté yo aquí?’ y me dijeron: ‘Es que se va a hablar de la pelea’”, destacó.

De esta manera, se espera que ahora Alfredo Adame de réplica a la solicitud de Trejo para que en las próximas semanas se lleve a cabo el encuentro arriba del ring.

Agencia México

