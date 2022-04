Silvia Pinal: Ésta fue la petición que la primera actriz le hizo a Luis Miguel | VIDEO

Después de haber atravesado algunos problemas de salud, derivados del Covid-19, que incluso la hicieron caer en una cama de hospital, doña Silvia Pinal dijo estar lista para retomar su carrera con la puesta en escena "Caperucita ¡Que onda con tu Abuelita!".

Durante una rueda de prensa y acompañada por el elenco de la obra, la primera actriz declaró que espera que a la gente le guste su trabajo y que salgan satisfechos del recinto que lleva su nombre. "De ahí en adelante, pues a lo que te truje Chencha", declaró con su estilo característico.

Aprovechando que su rol dentro de la obra será el de abuelita, la expareja de Enrique Guzmán aseguró que en la vida real, como abuela es "a todo dar", pues al llegar a su casa y ver a sus nietos convive con ellos de la manera más armoniosa.

Silvia Pinal le envía invitación a Luis Miguel

Frente a los micrófonos, Silvia Pinal no perdió la oportunidad para mandarle un mensaje a Luis Miguel, quien a razón de ella es un hombre con múltiples cualidades positivas y al que quiere mucho. Además, le pidió que fuera al estreno de la obra el cual será el próximo 8 de mayo:

"Que vaya a vernos. Mira, Luis Miguel aunque no lo quiera él, yo sí lo quiero. Es un muchacho talentosísimo, es un gran valor. Que yo a todos los países a los que he viajado he tenido el placer de ver cómo lo quiere la gente, como lo apapachar y como lo sacan a flote", mencionó la primera actriz.

Doña Silvia Pinal recordó un pasaje de la infancia del "Sol de México" y aseguró que ella sí es leal:

"Luis Miguel, yo me acuerdo cuando eras chiquito con tu padrino, que es un encanto de hombre que a todos nos ayudó muchísimo. Luis Miguel que no era nada tonto se puso a averiguar qué cosas sí y qué cosas no, con quién sí, con quién no y le atinó, porque realmente es un muchacho muy talentoso, es guapo, talentoso, simpático, joven, rico. Tiene todo para salir y decir: ‘orale’…”.

