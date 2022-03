Silvia Pinal ya decidió quién heredará el retrato que le pintó Diego Rivera, no serán sus hijas

Uno de los objetos más preciados de Silvia Pinal es su emblemático retrato que fue pintado por el mismísimo Diego Rivera durante la década de 1950, sin embargo, todo parece indicar que el destino de dicha obra de arte estaría fuera de la Dinastía Pinal pues “La Última Diva del Cine de Oro” ya habría decidido quién heredará esta pieza cuando muera por lo que la noticia sorprendió a más de uno.

Fue durante la última emisión del programa “Con Permiso” donde el periodista de espectáculos, Juan José Origel, reveló que la querida conductora de “Mujer, casos de la vida real” ya tiene hecho su testamento pues no quiere dejar problemas cuando muera, no obstante, lo que más sorprendió fue que reveló que él está incluido dentro de los beneficiarios pues será él quien se quede con la pintura de Diego Rivera.

Diego Rivera realizó esta obra de arte en 1956. Foto: Especial

“Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro, el cuadro de Diego Rivera”, fueron las palabras del polémico periodista, quien no quiso entrar en detalles de la cantidad o bienes que heredarán las hijas de Silvia Pinal, no obstante, lo que sí adelantó fueron los planes que tiene para el icónico cuadro que durante muchos años formó parte de la escenografía de “Mujer, casos de la vida real”.

“Lo voy a prestar a un museo, pero es mío”, señaló el periodista originario de León, Guanajuato. Cabe mencionar que algunos seguidores de Silvia Pinal pusieron en tela de juicio la veracidad de las palabras del periodista, incluso, algunos aseguraron que pudo haber sido una broma, pero lo cierto es que sí podría ser verdad pues Silvia Pinal y Pepillo Origel mantienen una estrecha amistad desde hace muchos años.

Hasta el momento, ninguno de los hijos de Silvia Pinal ni la propia actriz ha salido a confirmar o desmentir las palabras de Pepillo Origel, por lo que se espera que sea en los siguientes días cuando se aclare toda la situación.

La historia del retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera

De acuerdo con las declaraciones de la propia actriz, Silvia Pinal y Diego Rivera se conocieron en el año de 1956 gracias a un amigo que tenían en común y la primera vez que interactuaron el esposo de Frida Kahlo le propuso inmortalizarla en una pintura al desnudo pues en ese entonces la actriz tenía 25 años y era considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo, no obstante, la madre de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel declinó la oferta pues quería algo más discreto, por lo que el reconocido artista aceptó y fue así como la pintó utilizando un elegante vestido negro, el cual, aún conserva la actriz.

Diego Rivera pretendía pintar a la actriz completamente desnuda pero ella se negó. Foto: Especial

Hasta donde se sabe, la emblemática pintura se encuentra exhibida en el Museo Casa Estudio de Diego Rivera, pero sigue perteneciendo a Silvia Pinal y como dato extra, dicha obra de arte está valuada en varios millones de pesos, no obstante, la querida actriz nunca ha tenido la intención de venderlo pues fue un regalo del reconocido muralista.

