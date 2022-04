¿Los hijos de Alfredo Adame se avergüenzan de sus peleas? Esto dijo su madre, Mary Paz Banquells

A raíz del último pleito que Alfredo Adame protagonizó, algunos usuarios se han preguntado qué es lo que dicen los hijos del actor sobre las continuas polémicas en las que se ve envuelto su padre, por lo cual se le cuestionó a la ex de Adame cómo se sentían los jóvenes al respecto.

Fue así que entrevista con diversos medios de comunicación, Mary Paz Banquells recalcó que fue justamente Alfredo Adame quien "pintó su raya" con los hijos que tuvo con ella.

Sin embargo, Banquells está consciente de que la forma de actuar del empresario tiene repercusiones en los frutos del amor que alguna vez se tuvieron ella y Adame se tuvieron.

"Mis hijos a mí no me comentan nada, pero sé que en el fondo les duele, les afecta, pero pues, no se puede hacer nada. Yo creo que en esta vida si tú no reconoces tus errores o tus fallas o que necesitas una terapia, una ayuda profesional, pues entonces nadie puede hacer nada por ti", expresó Mary Paz Banquells.