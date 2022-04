Alfredo Adame y Carlos Trejo confirman pelea en VLA: “Eres una porquería” | VIDEO

Luego de haber protagonizado una nueva pelea, Alfredo Adame se presentó en el estudio de Venga la Alegría para justificarse con su entrañable amiga Flor Rubio a quien le había prometido no volver a meterse en problemas, sin embargo, la situación se salió de control debido a que Carlos Trejo se comunicó al famoso matutino y ambos confirmaron que arreglarán sus diferencias en una pelea cuerpo a cuerpo.

Como se mencionó antes, Alfredo Adame comenzó su participación en el famoso matutino de TV Azteca asegurando que el apoderado legal de Carlos Trejo asistió a su conferencia de prensa única y exclusivamente para provocarlo, lo cual consiguió y terminaron protagonizando este nuevo episodio violento en que nuevamente terminó apaleado.

Según lo declarado por el actor, la pelea se originó porque demostró que él ya había firmado el contrato para realizar la tan ansiada lucha con Carlos Trejo y que lo único que faltaba era la firma del cazafantasmas por lo que lo llamó cobarde, tras dar su versión de los hechos, el autor de "Cañitas" se comunicó con el programa y se enfrascaron en una serie de dimes y diretes que se subió de tono.

“Alberto del Río dijo que él iba a armar la pelea, que tenía el estadio de los Sultanes de Monterrey. Él dice que me estuvo hablando, pero no es cierto porque nunca me habló. Yo iba a mostrar contratos firmados para informarle a los medios, que yo tenía todo para hacer la pelea”, señaló el ex conductor del programa Hoy.

Durante su intervención en Venga la Alegría, Carlos Trejo aseguró que no firmó por culpa de terceros y no por cobardía y fue aquí donde enfurecido le lanzó nuevamente el reto de pelear a Alfredo Adame y para asegurar que este evento se realice, aseguró que él mismo pondrá dinero de su bolsa pues no quiere privarse del gusto de golpear al también actor.

“Yo voy a poner al empresario, un cheque y el señor no lo va a poder rechazar. A ti te voy a pagar. El dinero te lo voy a dar solo para darme el gusto de partirte la madre”, señaló enfurecido Carlos Trejo.

Por su parte, Alfredo Adame desestimó las palabras del cazafantasmas y le dijo que era una “porquería” pues sus palabras “no valían más que un cacahuate”, además, reiteró que por ahora prefiere no hablar de más pues prefiere demostrar todo encima de un ring y para finalizar sentenció que el dinero que obtenga de la pelea será donado a alguna fundación pues solo le interesa pelear con su archirrival.

