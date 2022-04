Alfredo Adame menospreció a uno de sus hijos por ser homosexual, confesó Mary Paz Banquells

Dentro de las muchas polémicas que han envuelto a Alfredo Adame, destaca el rechazo que el actor tiene hacia sus hijos, especialmente hacia Sebastián, el más pequeño de los retoños que tuvo con su exesposa, Mary Paz Banquells, esto en atención a que el joven de 23 años se declaró públicamente homosexual.

Al respecto, Mary Paz Banquells declaró para 'El minuto que cambió mi destino' que a pesar de que ella le expresó todo su apoyo a su hijo, el padre de Sebas no tomó nada bien que su hijo fuera gay.

Banquells agregó que ella está orgullosa de que sus tres hijos sean hombres de bien, trabajadores y luchadores, pues al verlos sabe que todos sus esfuerzos han valido la pena y aunque su padre no lo vea porque fue él quien quiso "pintar raya" con su familia, ella es feliz de que sus hijos hayan superado el trago amargo de la tortuosa relación que sostuvieron sus padres por años y de la cual, fueron testigos.

De hecho, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz contó que cuando se iba a vacacionar con sus hijos y todavía no se separaba de Adame, vivía momentos muy incómodos cuando el expolítico les comentaba que los alcanzaría, ya que hasta sus propios hijos sabían que con su llegada se acabaría la paz que reinaba en sus vidas lejos de él.

A pesar de esto, Mary Paz Banquells trató por muchos años que su matrimonio con Alfredo Adame funcionara, pero al ver que la relación solo seguía yendo en declive, un buen día bajó llorando las escaleras de su casa y les dijo a sus hijos que ya no podía más.

En esta decisión sus hijos la apoyaron y trataron de darle todo el ánimo del mundo, especialmente a raíz de las difamaciones de las que fue víctima Mary Paz Banquells, a quien Adame pintó como "la mala del cuento", provocando que incluso los fans del actor la acosaran en la calle.

Cuestión que llevó a Mary Paz Banquells a cambiarse el look en varias ocasiones, aunque hubo una en la cual una mujer incluso la interceptó en su carro cuestionándole si ella era la exmujer de Adame, afirmación que continuamente negó por miedo a ser agredida físicamente.

Esta semana, en entrevista con 'Sale el Sol', Sebastián Adame Banquells aseguró que desde hace mucho tiempo la vida de Alfredo Adame dejó de importarle, aunque esto no lo exima de lamentar que el actor se de a conocer por ser una persona conflictiva.

“Es mi papá, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada”, señaló Sebastián Adame Banquells.