"Yo no quería ser gorda": Mary Paz Banquells confiesa que padeció bulimia, pero "la controló"

Mary Paz Banquells es una reconocida actriz que ha participado en diversas obras de teatro, aunque mucha gente la reconoce por la tormentosa relación que sostuvo con Alfredo Adame, pero lo que pocos saben es que antes de lograr ganarse su primer protagónico en el medio, tuvo que pasar por drásticos cambios de imagen, lo cual derivó en problemas alimenticios que enfrentó a una temprana edad.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mary Paz Banquells recordó que desde niña la actuación fue algo que le apasionaba, por lo cual en cuanto se presentó una oportunidad de postularse para un papel, no lo pensó dos veces.

Fue así que Fernando Junco, un amigo de su papá, le abrió las puertas al teatro, sin embargo, el señor Rafael Banquells le puso una pequeña condición para inmiscuirse al mundo de la actuación y esta fue bajar de peso.

Esto en atención a que los niños suelen ser muy crueles y él no quería que ella fuera molestada por su peso, ya que según la propia Mary Paz Banquells, hubo un momento en el que, antes de llegar si quiera a los quince años, pesó cerca de 90 kilos.

"Desde los 12 años yo ya pesaba 80 kilos, entonces ya a los 14 ya andaba por los 90 y tenía que bajarlos rápido, entonces me puse a dieta de agua, pura agua. Cuando mis papás se daban cuenta que no comía, entonces me hacían comer y luego, luego... bulímica", confesó Mary Paz Banquells en 'El Minuto que Cambió mi Destino' .

A pesar de esta obscura etapa, la exesposa de Alfredo Adame reconoció que tuvo la claridad de dejar de provocarse el vómito cuando logró alcanzar el peso que deseaba.

Sin embargo, debido a todo el trabajo que implicó bajar de peso, Mary Paz Banquells se prometió que nunca más volvería a subir de peso.

"En mi familia había mucho ese problema de obesidad y sobrepeso, entonces yo tenía ese complejo con la gordura y entonces yo no quería ser gorda y luche y luche y me provocaba (el vómito), hasta el momento en el que dije ya estoy como quiero estar, hasta aquí llegué y afortunadamente no rebasé el momento de no controlarlo", expuso Mary Paz Banquells.