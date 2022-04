Lyn May se lanza contra la 4T, ¿no extrañan a Peña Nieto?

Lyn May es una de las celebridades que más polémica causa desde hace años, constantemente logra ser el centro de la discusión, hace un año sorprendió a todos por anunciar que estaba embarazada a sus 69 años, pero todo resultó ser mentira. Ahora se volvió tendencia por emitir su opinión sobre el gobierno federal.

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, Acapulco, tuvo el punto más alto de su carrera entre 1975 y 1989, lapso en el que participó en cerca de 20 películas de ficheras, entre las que destacan Noches de cabaret (1978), Las cariñosas (1979), Las cabareteras (1980), Las muñecas del King Kong (1981), Cuernos picantes (1983), Las nenas del amor (1983), entre otras.

Así opina Lyn May del gobierno actual

En una entrevista para el medio El Sol de México, la ex vedette mencionó que la violencia es un problema que la entristece y que desafortunadamente vivimos en una época de “muy agresiva” pero que ningún gobierno se atreve a “ponerse los pantalones”. Además habló de las políticas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador en material laboral.

“Estamos desamparados, ya no tenemos un gobierno. Mira, me van a tomar a mal esto, pero ¿a poco no extrañan a Peña Nieto? ¡Estamos en la vil ruina ahorita, ya no hay trabajo, no hay comida para los pobres, no hay nada. Y no es que yo sea admiradora de Peña Nieto, porque era un cab… ratero, pero sí lo extrañamos porque ya no tenemos trabajo, no tenemos nada”, opinó.

Lyn May también ha sufrido

La verdad es que la vedette ha atravesado momentos difíciles porque ha sometido a su rostro a numerosas cirugías estéticas. Todos estos procesos la han dejado marcas, las cuales muchas veces no se distinguen por el gran trabajo de maquillaje que le hacen o ella misma suele hacerse.

Muchos critican a la vedette mexicana por haberse sometido a tantas cirugías, deformando por completo su rostro, pero en alguna ocasión Lyn May contó que no todas las intervenciones fueron voluntarias, sino por salud. Cuando empezó con las cirugías estéticas, Lyn May quería mantener siempre su rostro joven, pero luego de una mala intervención sufrió una desgracia.

Y es que en lugar de colágeno le inyectaron aceite de cocina. Esto provocó que el producto se fuera concentrando debajo de la piel, creando unas pequeñas bolitas. Las cuales fueron creciendo con el tiempo, deformando todo el rostro. Es por eso que se tuvo que someter a muchas cirugías para poder recuperar la forma de su cara. “Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir”, le confesó a Mara Patricia Castañeda durante una entrevista en su canal de YouTube.

