Laura G hace cambio de look y recibe burlas en 'VLA' por parecer un "cholo": FOTO

Este martes, Laura G fue blanco de críticas en 'Venga la Alegría' (VLA) debido a su cambio de look, el cual fue comparado con el que usan los "cholos". Sus compañeros del matutino, no pararon de hacerle bromas y hasta el propio jefe hizo una imagen en donde mostró su parecido con los miembros de este grupo urbano.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, pues comenzó cuando era una niña en el programa local 'Entre Chavos'. No fue hasta que llegó a la Ciudad de México y fue reportera de 'Primero Noticias' y de 'Hoy', que ganó fama, la cual la llevó a ser parte de 'Sabadazo' con Omar Chaparro y Cecilia Galliano.

Actualmente, Laura, de 36 años, es conductora de VLA en donde además de demostrar su talento y los años de experiencia como presentadora, también ha dado cátedra de estilo luciendo los mejores looks, y destacando junto a Cynthia Rodríguez y Kristal Silva. No obstante, esta mañana parece que no tuvo la mejor elección y fue blanco de las burlas de sus compañeros.

Laura G intentó lucirse con su look Foto: Instagram @vengalaalegriatva

Laura G presume look de "cholo"

Como todas las mañanas, Laura G compartió con su 3 millones de fans en Instagram su preparación para entrar al aire en el matutino de Tv Azteca. La periodista de espectáculos subió un video en donde la peinan y maquillan, de acuerdo a lo que se ve en sus "historias" en la plataforma, quedó muy contenta con el resultado, sobre todo con el chongo alto que le hicieron.

Sin embargo, fue este estilo de peinado el que desató las burlas en el foro de VLA, pues fue el propio Sergio Sepúlveda, quien la comparó con el personaje principal de 'Ya no estoy aquí', quien usa un corte característico de los "cholombianos" o "kolombianos", una tribu urbana representada en aquella película de Netflix.

"No es lo mismo pero es igual", colocó el "jefe" de Venga la Alegría en sus historias de Instagram en donde puso una foto de Laura G con su extravagante peinado y una de Ulises, interpretado por el actor Juan Daniel García Treviño. La imagen también fue comentada por sus compañeros, quienes no dejaron de hacerle chistes al respecto.

Le hacen burlas a Laura G por su look Foto: Especial

