¿Sabadazo, ahora en Tv Azteca? Omar Chaparro se reencuentra con Laura G en VLA

El conductor y actor Omar Chaparro llegó esta mañana a 'Venga la Alegría', sorprendiendo a todos, pues por primera vez pisó el foro de del matutino de TV Azteca; además de que se reunió con su ex compañera y amiga Laura G, con quien por muchos años estuvo al frente de programa Sabadazo.

Omar Chaparro, Cecilia Galliano y Laura G, así como Alma Cero y Aracely Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', condujeron desde el 2010, 'Sabadazo', el cual fue el programa estrella de Televisa los fines de semana. No obstante, el proyecto terminó en 2016, cuando el actor y comediante decidió dejarlo y probar suerte en Estados Unidos.

Laura G y Omar Chaparro se reencuentran en VLA

Omar Chaparro acudió al foro de VLA para promocionar su película ¿Y cómo es él?, en donde comparte créditos con Mauricio Ochmann, Zuria Vega, Consuelo Duval, entre otros artistas. El momento más esperado era su reencuentro con su ex compañera Laura G, quien desde hace un par de años conduce la emisión matutina.

En las redes sociales de VLA compartieron un video del momento exacto en el que Laura y Omar se encuentran poco antes de entrar al aire. En el clip, se puede ver como ambos extienden las manos y se las toman, después la conductora estrella de Tv Azteca hace un puchero, pero no suelta su mano.

El protagonista de 'No manches Frida', dejó a su amiga para saludar a otra ex celebridad de Televisa: Flor Rubio, quien alcanzó la fama gracias a su participación en programas de espectáculos, no obstante, dejó la compañía para integrase a los talentos de la televisora del Ajusco, con los que ya tiene varios años trabajando.

