Uñas de galaxia, la tendencia de manicura que querrás llevar en otoño e invierno

Las tendencias de manicura para derrochar estilo y belleza durante los últimos meses del año no han llegado a su fin y así se ha confirmado con las ideas más virales de redes sociales en las que no sólo destacan colores como los neutros o tierra, además del clásico negro y rojo, sino también por los diseños más creativos con los cuales darle un toque muy glamuroso a nuestra imagen. Y es que las uñas suelen ser uno de los detalles más importantes de nuestro look, pues con ellas se culmina un maquillaje perfecto y un outfit de impacto con el cual conquistar la temporada.

Ante un momento en el que las ideas de manicura incluyen una larga lista de aspectos que van desde un diseño francés en las puntas de las uñas, hasta la fiebre por el Barbiecore e incluso por los diseños más terroríficos para Halloween, lucir una idea elegante suena casi imposible, pero las amantes del nail art acaban de dar con la propuesta perfecta para las mujeres más femeninas y amantes del brillo. Se trata de las famosas "uñas de galaxia" que hace una década todo el mundo quería llevar en los diseños más bonitos.

El glitter será tu mejor aliado este otoño e invierno. (Foto: IG @vwnails_)

Sin embargo, esta tendencia regresó para la temporada otoño invierno del 2022 y 2023 con una imagen completamente renovada en la que el contraste de color negro con morado y el efecto galaxia en color negro quedó en el pasado. Ahora las manicuristas han dejado en claro que la opción perfecta para revivir esta tendencia es apostar por mucho brillo, diseños de estrellas y lunas a mano alzada y bases nude. Pues como te hemos contado en otras ocasiones, este último tono de esmalte es perfecto para que las manos se vean más elegantes y los dedos más alargados. ¿Te animarías a llevarla?

Aunque un diseño como el siguiente es el claro referente al pensar en las uñas de galaxia, no es la única alternativa y si bien en la red circulan algunas ideas para lucir una manicura en color negro con mucha nostalgia por la década del 2010, no es la forma exclusiva de lucir esta idea y a continuación te contamos cómo aplicar el efecto para lucir al último grito de la moda, pues para este otoño e invierno, la tendencia se ha innovado.

¡Olvídate de diseños como estos! (Foto: Pinterest)

Uñas nude y manicura francesa

La manicura protagonista de este 2022 es la francesa y según se ha visto con el paso de los meses, de la clásica forma redondeada en las puntas se puede lucir en todo tipo de formas y diseños. Es por ello que no sorprende que muchas de las ideas más populares del otoño e invierno la recuperen en todo tipo de colores y agreguen elementos como símbolos, en este caso estrellas y lunas, para darle un toque muy glamuroso.

Además, se trata de la alternativa perfecta para aquellas personas que aman la discreción y que prefieren los tonos nude antes que los más coloridos, entre los que se incluyen los neón que tanto furor han causado desde el verano pasado, o bien, aquellos muy rosas que recuperan la fiebre por el estilo de Barbie.

Súmate a la manicura más elegante. (Foto: IG @vwnails_)

Por supuesto, las ideas son muy variadas y para conseguir la manicura francesa también se puede apostar por un diseño más elaborado y que nunca lucirá igual si alguien decide recrearlo; para ello hay que recurrir a una forma asimétrica en la que las puntas de las uñas no queden pigmentadas en un contorno perfecto, sino en uno con ondas.

Algo que ha llamado mucho la atención en los diseños de uñas virales es que para conseguir este efecto de galaxia al llevar un tono nude como base, es sólo recurrir a colores como el negro y el blanco, mismos que crean un contraste perfecto y resaltan mucho a la vista. La mejor parte es que la forma de las estrellas en un tono blanco logrará que la manicura se vea muy brillante, incluso si no se agrega glitter.

Los diseños se pueden conseguir sin demasiado esfuerzo. (Foto: IG @vwnails_)

Incluso en un tono mate lucirán muy llamativas. (Foto: IG @vwnails_)

Manicura baby boomer

Otra de las tendencias del momento para presumir unas uñas de galaxia es apostar por la técnica baby boomer que consiste en dejar la parte más cercana a las cutículas casi intacta y a la vez se crea un difuminado perfecto para que en las puntas quede todo el color. Nuestra recomendación (y la de las expertas en belleza) es que para sumarte a la fiebre del momento, apuestes por el glitter ya que facilitará esa imagen brillante.

Como últimos pasos sólo traza lunas y estrellas con ayuda de esmalte blanco y aplica una capa de brillo.

El color gris es perfecto para estar en tendencia con el otoño y el invierno. (Foto: IG @vwnails_)

Uñas de galaxia llenas de brillo

Siguiendo la idea anterior en la que el glitter tiene mucho protagonismo, no es la única alternativa para conseguir una manicura muy llamativa, pues siempre se puede recurrir a otras técnicas como una base en tornasol, mientras que con ayuda de pedrería dorada se logra el efecto de galaxia.

La mejor parte de esta última idea es que se puede llevar en todos los colores y es perfecta para quienes aman lucir una manicura muy elaborada y llena de pedrería. ¿La lucirías esta temporada?

Las uñas en forma de almendra son perfectas para esta tendencia. (Foto: Pinterest)

