Adamari López da cátedra de moda para usar el color caqui este otoño sin lucir anticuada

Las reglas de moda durante el otoño son muy claras y colocan a los colores cálidos y neutros como los grandes protagonistas de la temporada, en especial para aquellas personas que quieren lucir una imagen discreta y llena de elegancia; sin embargo, dar con las combinaciones perfectas puede ser todo un reto, en especial cuando se busca agregar más de dos colores en un mismo look. Por fortuna las famosas son las grandes divas de la moda y con su estilo saben cómo causar sensación, incluso si se trata del tono más sencillo como el caqui y con sus atuendos presumen cómo lucir en tendencia sin descuidar ni un segundo la imagen.

Entre los nombres que resaltan por conseguir los looks que son perfectos para mujeres jóvenes y maduras destaca el de Adamari López, quien siempre logra causar sensación por lucir las prendas, escotes y diseños más novedosos, pero eso no es todo, ya que la guapa conductora tiene un estilo magnífico con el cual sabe cómo llevar los tonos más llamativos como los neón y los más discretos como el caqui, este último es el preferido del otoño y por lo tanto no puede faltar en los básicos del guardarropa.

Aunque existen muchas opciones para combinar este color e incluso poder usarlo con los tonos más encendidos y brillantes, en su cátedra de moda Adamari López dejó en claro que para lucir icónica y glamurosa la mejor alternativa es apostar por un atuendo monocromático con el cual conseguir que este tono sea el gran protagonista. Por supuesto, el truco para no lucir anticuada o aburrida con un sólo color está en saber escoger los accesorios adecuados que ayuden a conseguir una imagen colorida y elegante.

Así causó furor la conductora. (Foto: IG @adamarilopez)

Para la ocasión y para seguir disfrutando de su viaje por Turquía, en donde ha presumido los mejores looks, apostó por unos pantalones de corte recto para lograr un efecto de piernas largas en combinación con un tiro alto. Por otro lado, una camisa de cuello y botones, no como las clásicas para los trajes ni faldas, en el mismo tono de caqui ayudará a conseguir la combinación perfecta y cero anticuada.

Además, al tratarse de dos prendas que no son formales del todo, se crea la ilusión de un jumpsuit que, como te hemos contado en otras ocasiones, es la prenda favorita de las famosas y se han apoderado de ellas de una forma única. De acuerdo con Adamari López, para terminar de lucir perfecta e imponer moda basta con agregar una prenda extra de color, en este caso una pashmina azul con estampado café.

Finalmente y la razón por la que advertíamos que los looks de Adamari López son ideales tanto para mujeres maduras como para jovencitas es que siempre apuesta por otras tendencias como los tenis blancos que, además de ser los preferidos de muchas personas, son ideales para mantener la comodidad aún en el look más sofisticado del otoño. Por supuesto, lo brillante del calzado ayuda a terminar de complementar el color caqui para lucir espectacular.

