Adamari López conquista Turquía con el look más elegante del otoño

Lucir a la moda y elegante durante el otoño puede llegar ser todo un reto incluso para las más fashionistas y es que combinar las prendas de tendencia con las de la temporada, como es el caso de abrigos o suéteres, puede ser de lo más difícil; sin embargo, famosas como Adamari López nos han demostrado que nunca hay que sacrificar el estilo, ni siquiera durante los días más fríos y es por ello que en su último viaje ha vuelto a sorprender con una inigualable cátedra de moda con la que causó furor en la red.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la guapa conductora acumula más de ocho millones de seguidores, presumió una foto de su viaje por Turquía, un país en el que no sólo está disfrutando de los mejores destinos turísticos, sino que también está dejando su propia huella y qué mejor que hacerlo como toda una experta en moda. Y es que para la ocasión apostó por coordinado de pantalón con blazer y el estampado más elegante del otoño.

De acuerdo con Adamari López, un buen estampado de flores grandes se puede llevar incluso durante los últimos meses del año y no sólo durante la temporada primavera-verano, pero cambió las faldas y vestidos que son básicos en su guardarropa, por un diseño menos revelador y con el que se puede sobrevivir a los climas tan variados del mes de octubre, incluso desde la capital de Turquía. En su icónico look, la también madre de familia se sumó a la fiebre por el corte de los trajes sastre, mismos que incluso miembros de la realeza como Kate Middleton o la reina Letizia de España han lucido en las últimas semanas.

Adamari López impuso moda con este look. (Foto: IG @adamarilopez)

Aunque para dar con una imagen más juvenil y adecuada para unas vacaciones por el país de Medio Oriente, Adamari López apostó por dejar la seda para otra ocasión y en un tono azul marino el estampado de flores rosas creó el contraste perfecto para lograr una imagen bastante juvenil y en tendencia. Además, en su gran clase de moda y estilo, la conductora de "Hoy día", demostró que para lucir elegante siempre hay que cuidar los colores que se llevan, de ahí que no sorprenda que su blusa sea de color rosa pastel.

Por otro lado, ese toque de color con el cual también lograr una imagen bastante femenina y elegante, así como glamurosa, agregó accesorios también en color rosa y que no pueden faltar en ningún guardarropas de mujeres de todas las edades, en especial durante el otoño. Prueba de ello es que se lució como nunca con una bufanda y una boina, ambas en color rosa pastel y perfectas para los días más fríos de octubre o de lo que resta del año.

Finalmente, Adamari López demostró que un buen look nunca está completo sin el calzado y que para mantener la comodidad, los tenis blancos son indispensables, ya que combinan con cualquier prenda y look, incluyendo este muy elegante; sin embargo, siempre se debe apostar por llevarlos en un blanco impecable para lucir perfecta y que no se arruine la estética. Además, al agregarlos a su imagen desde Turquía, la también actriz demostró que son la alternativa perfecta para realizar turismo sin importar la ocasión.

