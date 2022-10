Anette Cuburu: 5 looks con los que conquistó la semana

Las famosas nos han demostrado que sin importar la ocasión hay que llevar los mejores looks y es que no importa si se tiene un evento importante o si la agenda del día sólo es ir al trabajo y a hacer las compras, el estilo nunca se debe sacrificar. Prueba de ello es que incluso en aquellas combinaciones más relajadas, también agregan algunas de las tendencias del momento para siempre lucir a la moda y si hay alguien que ha logrado imponerse como una de las celebridades mejor vestidas es Anette Cuburu, quien en cada ocasión sorprende con las mejores combinaciones.

Tan solo esta semana Anette Cuburu se convirtió en la gran sensación por todos los looks que lució y con los que conquistó los foros de "Venga La Alegría" y con el viernes recién iniciado, sus atuendos les pueden servir de mucha inspiración para quienes quieren lucir espectaculares, en tendencia y con un toque muy glamuroso, ya que la conductora de 47 años se ha convertido en una fashionista que siempre da de qué hablar por sus acertados outfits.

Y en un recorrido por lo que lució a lo largo de esta semana, recordamos sus más icónicos outfits que son perfectos para cualquier estilo, incluyendo quienes buscan una imagen discreta con colores neutros como le blanco, hasta para aquellas personas que no tienen miedo de combinar tonos como el morado o el verde. Así que toma nota de los atuendos con los que la famosa conquistó los últimos días.

Así inició la semana Anette Cuburu. (Foto: IG @anetteoficial)

Looks total white para ir a trabajar

Como te hemos contado en otras ocasiones, el blanco es uno de los colores ideales para derrochar estilo en la oficina, en especial si se lucen prendas como pantalones de vestir u holgados, mismos que son la gran sensación del otoño y perfectos para looks tanto formales como casuales. Por supuesto, la también actriz los ha llevado en variadas combinaciones y para arrancar con los primeros días de la semana lució una imagen más discreta y elegante.

En la estética de Anette Cuburu no pueden faltar los detalles con los cuales lograr que prendas básicas del guardarropa luzcan en tendencia y en sus primeras apuestas un top de brillos debajo de un blazer de una sola manga y con estoperoles lo confirmó; mientras que en un segundo outfit en blanco, la conductora agregó una blusa de encaje y con plumas en los puños; cabe destacar que las plumas son el gran furor del otoño.

En el calzado se puede dar el toque de color al look. (Foto: IG @anetteoficial)

Minivestidos con escote

De acuerdo con Anette Cuburu, el verano no es la única temporada para lucir un minivestido y su secreto para sobrevivir a los días más fríos es escoger diseños con mangas largas, aunque para un toque más coqueto y juvenil, también se puede presumir un escote discreto y elegante como este asimétrico que cae sobre uno de los hombros.

En esta tercera idea con la cual derrochar estilo no pueden dejarse de lado unas sandalias con las cuales darle un toque brillante al outfit del día e incluso apostar por lucirlas en un color que contraste el tono principal del look, en este caso el color morado.

Los outfits monocromáticos son los favoritos de la conductora. (Foto: IG @anetteoficial)

Looks con escotes strapless

Pero no todo son los vestidos cortos, pues la conductora de "Venga La Alegría" también demostró que los maxi vestidos con escote en los laterales de la falda también es una alternativa perfecta para derrochar estilo, aunque se trata de un diseño más elegante y perfecto para eventos importantes. Con este diseño, también queda clara una cosa y es que los escotes strapless (los favoritos de Georgina Rodríguez) también son ideales para este otoño.

Asimismo, en sus cátedras de moda, Anette Cuburu dejó en claro que la mezcla de colores siempre elevará un buen look y que las joyas además del calzado son las mejores opciones para darle ese toque de color al look y lucir como toda una fashionista en cualquier lugar.

Anette Cuburo sigue la regla de no combinar más de dos colores en un mismo look. (Foto: IG @anetteoficial)

El morado, el color de Anette Cuburu

Con el último look de la semana, Anette Cuburu dejó en claro que el morado es el color de temporada y uno de los más favorecedores para lucir elegante si de vestidos se trata. Por supuesto, con esta segunda idea de lucir un tono como este también se habla de una tendencia que es para las más arriesgadas y que no temen presumir los looks más coloridos. Y si tú perteneces a este segundo grupo, te recomendamos agregar accesorios en color mostaza, que es el color que crea el contraste perfecto.

Así que si al igual que la conductora quieres convertirte en una de las mujeres mejor vestidas, puedes tomar inspiración de sus looks y de las prendas que no pueden faltar en tu guardarropas.

¿Cuál es el mejor look que la famosa lució esta semana? (Foto: IG @anetteoficial)

SIGUE LEYENDO

