Adamari López da cátedra de estilo con el minishort ideal para las mujeres mayores de 50 años

Adamari López es una actriz y presentadora de televisión nacida en Puerto Rico, pero que logró hacerse conocida en toda Latinoamérica, no sólo por sus participaciones en telenovelas, sino también en diversos programas y realitys. A sus 51 años, la ex esposa de Toni Costa se encarga de demostrar que la edad no es un impedimento para presumir su increíble figura y mediante una historia de Instagram, se llevó todas las miradas luciendo un minishort que está a la altura para las mujeres de su edad.

En las últimas semanas, Adamari López revolucionó las redes sociales cuando compartió un video bailando de manera muy sensual con Martín Mitchel, un joven bailarín e instructor de zumba. A la conductora puertorriqueña le consultaron sobre cuál es la relación que tiene y afirmó: “Martín es una persona muy linda. Lo conocí porque justamente me lo presentó el grupo con el que yo hago mis Reels. Se ha portado muy bien conmigo y tenemos una linda química”.

Si bien desde hace varios años que Adamari López se encuentra alejada de las telenovelas, está al frente de dos programas de televisión. Desde hace algunos días, se afirmó que ‘Hoy día’ el ciclo en el cual ella está al frente, llegaría a su fin en noviembre debido a decisiones administrativas. Hasta el momento, la conductora no se ha pronunciado al respecto.

Adamari López, conductora de 51 años. Fuente Instagram @adamarilopez

En su cuenta de Instagram donde posee más de ocho millones de seguidores, Adamari López se encarga de deleitar a sus fans compartiendo todo tipo de material. En sus historias, la actriz de 51 años publicó una foto donde se la ve luciendo un minishort que es ideal para las mujeres mayores de 50 y que causó furor, encendiendo así las redes.

Adamari López enamoró a todos con este minishort. Fuente Instagram @adamarilopez

En cuanto a su vida personal, Adamari López ha dejado atrás a su ex esposo y padre de su hija, Toni Costa y estaría disfrutando de su soltería, pese a que ha sido vinculada al bailarín de zumba. Además, demostró el increíble cambio físico que según ella, cambió su vida de manera rotunda.