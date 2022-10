Georgina Rodríguez eleva la temperatura desde el gimnasio con ajustado look

Poco hay para decir de Georgina Rodríguez, novia y madre de los últimos hijos del futbolista portugués Cristiano Ronaldo. La oriunda de Argentina, es una de las modelos más famosas a nivel internacional. Incluso tiene su propio reality de Netflix y recientemente anunció la segunda temporada de ‘Soy Georgina’. En cuanto a este anunció, ya tuvo las primeras repercusiones: "Madre mía. No veo el momento de verlooooooooo. Grande, amiga", le escribió el periodista Iván García.

Mientras Georgina Rodríguez pasa un gran momento, Cristiano Ronaldo no puede estar pasándola peor. Recientemente fue apartado por su entrenador en el Manchester United. Es por eso que el astro luso dejó un comunicado a través de su cuenta de Instagram, red social en la que es la persona más seguida del mundo: “Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado” comenzó.

Georgina Rodriguez posando. Fuente: Instagram

El pasado sábado Georgina dejó claro que es de las mujeres más bellas del mundo y que además de al frente de las cámaras, estar en el gimnasio es de las actividades que mejor le sientan. La también empresaria publicó una increíble sesión de fotos en la red social de la camarita, desde el gimnasio promocionando su marca favorita de ropa deportiva.

Esta firma que vistió en esta ocasión a Georgina Rodríguez es la misma que utilizan otras personalidades de la talla de la hija de Luis Miguel, Michelle Salas o la modelo venezolana Shannon de Lima. “Gym + @aloyoga” escribió la argentina en el epígrafe de su publicación que subió la temperatura.

Georgina Rodriguez posando. Fuente: Instagram

En las imágenes donde se la ve entrenando duramente, Georgina Rodríguez posó con un top gris y leggins en color hueso. La publicación supera al momento el millón y medio de likes y los 5 mil comentarios.