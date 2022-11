Botas blancas, la guía definitiva de las famosas para usarlas en época de frío

El mundo entero está ansioso por despedirse del otoño y así lo han hecho saber las famosas al despedirse de las tendencias de la temporada para abrirle paso al invierno y la época de frío que si bien no es del agrado de muchos, es ideal para lucir los looks más icónicos. Por supuesto, al modificar su imagen las celebridades también nos han presumido cuáles son los nuevos básicos del guardarropa y así como los vestidos con transparencias no dejan de ganar popularidad, en lo que respecta al calzado, las botas blancas son las grandes protagonistas del momento.

De acuerdo con lo que hemos visto en los looks de famosas como Irina Baeva, Michelle Salas o Hailey Bieber, las botas blancas llegaron en esta época de frío como el reemplazo perfecto de los zapatos del otoño en los que destacaban los mocasines y las plataformas. La mejor parte de esta nueva tendencia de moda invernal es que luce magnífica en todos los estilos y prueba de ello es que no hay un diseño exclusivo para usarlas.

Pues así como se puede lucir el blanco en botas altas, también se puede en botines, en las texanas e incluso en la versión chunky, para las amantes del street style y es por ello que todas deberían de tener al menos un par en su clóset, pues son perfectas para todo tipo de looks y como sabemos que combinar este color puede ser difícil para muchas personas, en esta ocasión traemos la guía definitiva para usarlas e imponer moda.

Las botas texanas en color blanco son la mejor apuesta. (Fotos: IG @miarubinlega y @sandraecheverriaoficial)

Así que si que si quieres lucir como toda una celebridad, sigue estos consejos, pues se trata del calzado antiedad que conquistará el invierno; prueba de ello es que a sus 17 años Mía Rubín las ha usado en la versión texana y el resultado es icónico, pues la cantante contrarrestó la tonalidad blanca con un vestido midi con escote cut out, mismo que se ha convertido en su sello personal, además de un par de mangas largas que son magníficas para la temporada de frío.

Por supuesto, los vestidos midi no son los únicos con los cuales causar sensación y Hailey Bieber junto a Sandra Echeverría lo han demostrado con minivestidos rosas con los que recuperaron el estilo de Barbie que no deja de ser tendencia desde el verano pasado; según las famosas, una buena forma de combinar un tono tan llamativo es con unas botas blancas, por supuesto, cada quien les ha dado su toque personal con unas botas al estilo de Bratz y otras de tacón y por debajo de las rodillas.

El Barbiecore es perfecto para esta tendencia. (Fotos: IG @sandraecheverriaoficial y @haileybieber)

Y como sabemos que durante el invierno no muchas mujeres son amantes de los vestidos, los looks de Michelle Salas e Irina Baeva son perfectos para conquistar la temporada sin morir de frío. En el caso de la miembro de la Dinastía Pinal, apostó por un look del street style apostando por lo monocromático con jeans, blusa y blazer oversize en tonos tierra; mientras que el toque de color está en una colorida bufanda y unas botas blancas estilo chunky.

Por su parte Irina Baeva también ha dejado en claro que los looks monocromáticos son ideales para esta temporada y en su caso unos skinny jeans, blusa de cuello alto y sin mangas todo en color blanco, combinado con unas botas entalladas y por debajo de las rodillas son ideales para lucir icónica, en especial por el tacón.

¿En qué estilo las usarías? (Fotos: IG @irinabaeva y @michellesalasb)

Finalmente, en esta guía definitiva para usar las botas blancas en esta temporada de frío no pueden faltar las botas blancas de agujeta cuyos tamaños pueden variar de arriba de los tobillos a media pantorrilla; en cuanto a la forma de combinarlos las formas son muchas y según se ha demostrado, el color negro es perfecto y puede ser en cualquier prenda; mientras que para las más divas, Kenia Os las ha presumido en sus coloridos atuendos con body y calentadores, estos últimos también en tendencia para la temporada otoño-invierno 2022-2023.

Agrega un par hoy mismo a tu clóset. (Fotos: IG @irinabaeva y @keniaos)

