Mía Rubín impone moda con el vestido cut out ideal para lucir en tendencia este invierno

Los looks de Mía Rubín siempre dan mucho de qué hablar y si algo nos ha quedado claro es que ella es la nueva sensación si de moda juvenil hablamos, ya que siempre lleva las mejores combinaciones y tendencias de la temporada y a poco más de un mes de darle la bienvenida oficial al invierno, nos acaba de sorprender con una gran lección de estilo. Pues si hace tan sólo unos días presumía un icónico outfit con top de encaje y chaqueta de cuero, ahora lo hizo con el escote favorito de las famosas y que incluso Georgina Rodríguez ha lucido.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una selfie mirror para desearle un buen cumpleaños a una de sus amistades; sin embargo, su emotivo mensaje no fue lo único que llamó la atención, pues para la ocasión también demostró que es el nuevo ícono de la moda y como tal tenía que presumir las nuevas tendencias de la temporada otoño-invierno 2022-2023. Y para ello se lució como nunca con un mini vestido entallado a la figura y con el escote más adorado por las celebridades, ya que ayuda a dar le una imagen muy chic al estilo sin que éste sea demasiado arriesgado.

Se trata de un diseño de manga larga y falda corta, además que en todo momento se encuentra entallado a la figura; mientras que en la parte superior del vestido destaca el gran escote cut out, mismo en el que se aprecia no sólo lo largo del cuello, sino también uno de los hombros gracias al corte asimétrico. Por supuesto, no es lo único que llama la atención, pues desde las clavículas y hasta el pecho se aprecian una serie de "aberturas" que conforman el escote y que juegan con la idea de las formas geométricas.

Este escote es la sensación del año. (Foto: IG @miarubinlega)

Con este outfit, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín demostró que el invierno (y su frío) no es impedimento para lucir un vestido, además que ayuda a lucir glamurosa sin importar la ocasión. Además, como adelantábamos, se trata de la tendencia preferida del momento, ya que famosas como Georgina Rodríguez, Kendall Jenner o Michelle Salas han presumido en este tipo de prendas, por supuesto, siempre luciendo modelos diferentes en los que el escote cut out se aprecia de formas diferentes.

Por supuesto, el diseño no sólo permite presumir un escote, sino también lucir muy glamurosa y según han demostrado las famosas, entre ellas Mía Rubín, son perfectos para salir de fiesta y para eventos en los que la elegancia es factor clave, esto gracias a que son muy versátiles y ayudan a lucir espectacular, glamurosa y a la moda en toda ocasión.

Un aspecto que no puede pasar por alto es que aunque un look como el que presumió la intérprete es magnífico para estar en tendencia esta temporada de invierno, no es la única alternativa, pues como ya te hemos contado los vestidos con transparencias también han ganado un protagonismo muy importante y son magníficos para sacar ese lado fashionista sin importar la edad. Asimismo, los vestidos de lentejuelas se coronan como la opción preferida para los últimos meses del año, pues sin duda el toque metálico hace pensar en la temporada.

