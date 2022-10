Los vestidos de lentejuelas son la nueva tendencia viral para salir de fiesta este invierno

Las tendencias de otoño poco a poco comienzan a salir de nuestro radar para dar paso a las ideales para conquistar el invierno y si hasta hace unos días la gran sensación eran los vestidos con transparencias de Dua Lipa o Irina Barva, ahora todo parece indicar a que llegó el momento de darnos un respiro de esta imagen muy elegante y sofisticada para darle paso a un estilo más glamuroso y coqueto, es decir, con el toque perfecto para salir de fiesta en esta temporada con los vestidos de lentejuelas.

Aunque aún faltan casi dos meses para darle la bienvenida oficial al invierno, no podemos negar que las tendencias ya comienzan a ganarse todas las miradas desde los aparadores y desde las redes sociales, en especial en estas últimas que es en donde decenas de famosas presumen sus mejores looks, entre ellas los vestidos brillantes. Sin embargo, cuando hablamos del glamur que llevan gracias a las lentejuelas, no nos referimos a las clásicas y pequeñas bordadas a la prenda, sino a su versión gigante y que conforma la prenda en sí.

Por medio de Instagram famosas como Chiquis Rivera o Marisol González han dejado en claro que los vestidos con lentejuelas XXL son la gran sensación del momento y que si bien se pueden llevar durante el otoño, será la próxima temporada en la que causen sensación. ¿La razón?, pues que tanto el tamaño de cada lentejuela y los colores metálicos nos hacen pensar automáticamente en las fiestas navideñas en las que mucha de la decoración las tiene como granes protagonistas.

Accesorios como lentes oscuros ayudan a que el look luzca más glamuroso. (Foto: IG @chiquis

Aunque al inicio comentábamos que esta tendencia llegó como el reemplazo perfecto para los vestidos con transparencias que no han dejado de causar furor en las últimas semanas, lo cierto es que estos nuevos diseños también tienen ese toque bastante sensual y revelador de la figura, pues la forma circular de cada pieza evita que las lentejuelas se unan por completo, dejando al descubierto gran parte de la piel, por lo que los complementos son indispensables para lucir icónica y a la moda.

Entre las cátedras de moda que las famosas han dado para este tipo de vestidos que son perfectos para salir de fiesta un viernes o sábado por la noche, destacan las medias de red al estilo de Chiquis Rivera, además de las famosas pezoneras con las cuales hacer el look menos revelador. Por otro lado, la conductora Marisol González ha demostrado que este tipo de diseños brillantes se opone a las transparencias que van con bikini.

En cambio, una apuesta ideal y muy sofisticada es apostar por un top y un minishort de lycra con el cual conseguir que el vestido se convierta en el centro de atención a la vez que se luce con otros complementos para ocultar las transparencias que se forman en la unión de cada una de las lentejuelas.

Los colores metálicos son los favoritos del invierno. (Fotos: IG @marrisolglzc)

Por supuesto, no es la única forma de imponer moda en este invierno, pues si bien es cierto que los vestidos han ganado mucho terreno en los looks de las famosas, ellas mismas han demostrado que esta tendencia brillante de las lentejuelas también se puede lucir en mini faldas y tops, ya sea juntas o separadas. La mejor parte es que el resultado sigue siendo muy glamuroso y juvenil, razón por la que resulta la tendencia magnífica para salir a divertirse.

Otro aspecto que es importante resaltar y que aunque las formas redondas de las lentejuelas son la gran sensación del momento, no son las únicas, pues también se puede llevar este estilo coqueto y revelador con faldas sobrepuestas en las que un diseño de estrella haga más llamativo al look, como demostró recientemente la conductora de "Hoy" al agregar un modelo como este sobre un minivestido amarillo.

Ahora que conoces las diferentes formas de usar esta tendencia viral de las redes sociales y favorita de las famosas, ¿te animarías a lucirla en tu próxima fiesta? No olvides que estos vestidos con lentejuelas ya se ganaron un espacio importante en la moda para invierno 2022-2023.

Consigue que tus básicos del guardarropa luzcan sensacionales con una minifalda como las de las famosas. (Foto: IG @marrisolglzc y @patycantu)

SIGUE LEYENDO

Irina Baeva confirma que los vestidos con transparencias son la opción más glamurosa para una cena

Capas, la opción más elegante para no morir de frío este invierno y lucir como una reina

Las botas se deben de llevar con maxi faldas, afirma Dua Lipa