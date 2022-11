Hailey Bieber conquista Halloween con lujoso disfraz de vampira en minifalda

No cabe duda que Halloween es la temporada preferida de las celebridades, quienes siempre se esmeran en decorar sus casas de la forma más lujosa y ni hablar de los elaborados looks que tienen para sus disfraces. Y aunque este año no fue la excepción de todo lo anterior, la modelo Hailey Bieber se llevó todo el reconocimiento y los aplausos de sus fans por lo icónica que lució en más de una ocasión.

Pues si hace unas semanas inauguraba la temporada con un disfraz de de The Witch junto a Kylie Jenner, para rematar los festejos de Halloween se lució como nunca con las tendencias más seductoras del momento entre las que destaca un vestido de flores que resulta muy atrevido y con el que rindió homenaje a Yves Saint Laurent. Pero para este 31 de octubre, Hailey Bieber apostó por un disfraz de vampira en el que el lujo se hizo presente de la mano de Versace de pies a cabeza y con una icónica minifalda y cinturón dorado.

Hailey Bieber se disfrazó de vampira para este Halloween. (Foto: IG @haileybieber)

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió una sesión de fotos de su look de vampira en el que presumió a detalle todos los elementos que ya la colocan como la mejor vestida de la temporada, algo que ni siquiera Heidi Klum o el clan Kardashian-Jenner lograron vencer este año. En una primera selfie, la esposa de Justin Bieber dejó ver su maquillaje de impacto en el que las sombras moradas tuvieron un gran protagonismo, al igual que un delineado con el cual alargar los ojos y conseguir ese toque seductor.

Mientras que en su boca no sólo destacan unos labios rojos mate, sino también unos filosos colmillos para mejorar su caracterización como vampira, además del detalle de sangre chorreante sobre su barbilla. En esta primera muestra del look también saltan a la vista las joyas más lujosas de la firma de Versace con un par de pendientes de perla y un collar dorado para ese toque de glamur y elegancia con el que siempre se pinta a los vampiros.

Sin embargo, para esta ocasión Hailey Bieber se olvidó de las capas y camisas blancas para su look y en su lugar apostó por una minifalda ajustada al cuerpo, un top y guantes de látex para un disfraz de los más elegante y lujoso, que incluso se podría sumar a las tendencias hechas a última hora para Halloween. Y para contrarrestar el color negro que incluso se vio presente hasta en su melena, que por meses ha lucido castaña, agregó accesorios dorados.

La modelo presumió todos los detalles de su disfraz. (Foto: IG @haileybieber)

Por supuesto, el look no está completo sin lucir a la moda y es por ello que la guapa modelo agregó unas botas de plataforma para sumare a la fiebre de las Bratz con las que también dejó a la vista su truco ideal para alargar las piernas gracias a una altura por debajo de las rodillas que contrasta a la perfección con lo corto de la falda.

Al coronarse como la más sensacional de la temporada con este lujoso disfraz, sus millones de fanáticos aprovecharon para llenarla de halagos y aplausos por su esmero para este Halloween y no dudaron en recordarle también su belleza. "Increíble", "HAILEYWEEN", "ella no vino a jugar este año", "me encanta" y "te ves hermosa Hailey, este año sin duda te luciste" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación de este lunes.

Este es el resultado final del look más aplaudido de Halloween. (Foto: IG @haileybieber)

