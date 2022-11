VIDEO | Ventaneando: los divertidos disfraces de los conductores del programa con motivo de Halloween

Este 31 de octubre se celebra en México y todo el mundo la fiesta de Halloween donde la mayoría de las personas aprovechan para disfrazarse de sus personajes favoritos de terror o del cine y televisión. En este caso, el mismo mundo del espectáculo no queda fuera y le pone empeño para sorprender a quienes los ven. Fue el caso de los conductores del programa de espectáculos Ventaneando.

Fue así como Pati Chapoy, Pedrito Sola, Daniel Bisogno y Linet Puente saltaron al foro para divertir a su audiencia con sus ocurrentes atuendos. La titular del programa se pintó de rojo con círculos negros para ser la protagonista de "Miraculous: Las aventuras de Ladybug", el economista más querido del país se colocó el overol para ser Mario Bros. El güero consentido se enfundó el traje de "El Sombrerero" de Alicia en el País de las Maravillas, mientras que la periodista fue de la Reina de corazones de la misma obra.

A través de las redes sociales presentaron el resultado de las horas de maquillaje a las que se sometieron para quedar como si fueran a actuar en sus respectivas películas. "Este día nos disfrazamos y con mucho gusto represento a Ladybug", comenzó presentándose la Chapoy para dejar que sus compañeros se presentaran uno a uno. A casi una hora de haber lanzado el video de inmediato los internautas opinaron.

¿Cuál fue la reacción de las redes sociales?

Al ser unos atuendos originales y bien hechos fue natural que de inmediato los internautas se manifestaron a favor y otros no tanto. En este caso, apelaron a que no representan a la cultura mexicana aunque el Día de Muertos se celebre el 2 de noviembre. Sin embargo, no dejaron de ser aplaudidos por sus seguidores.

"Me gustan los vestuarios solo un punto debería ser algo referente al día de muertos gracias", "Me encanta Ladybug está super lindo ese disfraz", "Todos están increíbles", "Que no debería ser algo referente a lo que celebramos o sea nada que ver", "Jajajaja Muy buenos todos ", fueron algunos de los muchos mensajes que les hicieron llegar sus seguidores.

Aunque no se hicieron muchas bromas en el estudio al respecto no faltó la chispa de Daniel Bisogno quien dejó que Linet Puente se presentara para asegurar que no iba de la Reina de corazones, sino de la maestra Elba Esther Gordillo. Esto también generó muchas risas en las redes, donde aplaudieron su ocurrencia.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | MasterChef Celebrity: Ricardo Peralta se corta el dedo durante prueba y le dan 4 puntadas, así le quedó

MasterChef Celebrity: Talina Fernández rompe en llanto tras recordar a su hija Mariana Levy