Famoso payasito exhibe maltratos de Pati Chapoy: "¿Por qué guardas tanto rencor?"

Ricardo González Jr, hijo del popular payaso de la televisión Cepillín, reconoció ante el programa de espectáculos Se lo dijo de Multimedios que desde la muerte de su padre, la conductora Pati Chapoy le ha cerrado las puertas para dar a conocer su proyecto.

Pese a que ha recibido mucho apoyo de parte de otros, Ricardo reconoció que le hubiera gustado recibirlo también de la estrella de TV Azteca, aunque ésta nunca le ha dado la oportunidad de aclarar lo sucedido.

Cepillín vs Chapoy

De acuerdo con el hijo del payasito más querido de la TV, la polémica comenzó cuando Cepillín saludó a la cantante Danna Paola, quien reaccionó asustada, debido a que ésta le tiene fobia a los payasos.

Al principio, el payasito pensó que se le había subido la fama, por lo que habló públicamente del asunto, ante lo cual, Chapoy salió a la defensa de la intérprete de Mala Fama, lo que provocó una separación entre la conductora y el payasito.

“Pati desde que murió mi papá se ha portado muy difícil conmigo. Estoy muy triste porque no puede haber personas rencorosas que si tuvo un problemita con mi papá y mi papá le pidió disculpas a ella por medio de un tuit”, mencionó Ricardo respecto a la situación.

Chapoy solo busco su conveniencia

Asimismo, precisó que tras la pérdida de su padre, el equipo de Ventaneando estuvo en todo momento en la funeraria y buscando entrevistas con la familia, ante lo cual la familia reaccionó de buena forma.

“Cuando fallece mi papá, con todo el dolor de mi corazón y estando en la funeraria, yo le di todas las entrevistas a la señora Pati Chapoy y al momento que ya pasó, se olvidó de nosotros y me siento muy mal porque mi papá la procuro a ella desde El mundo del espectáculo, su primer programa que tuvo, ella le pidió a mi papá ir a su programita y fue. Pasa el tiempo, le habla para hacer una entrevista en Ventaneando y lo veta Televisa por segunda ocasión porque fueron a entrevistar a mi papá a su casa”, explicó Ricardo.

Le cierran puertas en TV Azteca

Ricardo indicó que intentó buscar a Pati Chapoy para que lo entrevistara y así promover el trabajo que estaba realizando con sus hijos para honrar la memoria de su padre, pero no obtuvo respuesta e incluso las entrevistas que realizaba para la televisora del Ajusco nunca salieron al aire, porque de acuerdo con el hijo del payasito la jefa es ella.

“Nosotros como familia no nos merecemos eso y no te sientas tan poderosa Pati Chapoy que ya estás grande. ¿Por qué guardas tanto rencor? Y todos los demás me han abierto las puertas, me han dado su cariño y yo la persona que pensé que me iba a apoyar me cerró las puertas (…) y ahí están los videos en YouTube, ahí están las pruebas”, puntualizó Ricardo como un mensaje directo para la presentadora de TV.

Sigue leyendo:

VIDEO: Así fue la vez que Cepillín actuó en una película para adultos y casi nadie lo sabe

Raúl Velasco: Así surgió la RIVALIDAD entre el conductor de "Siempre en Domingo" con Cepillin