Tunden a Heidi Klum y a su hija por sesión de fotos en lencería, ¿apología al incesto?

La publicidad y publicaciones en redes sociales de famosas presumiendo su figura en los bikinis o lencería en tendencia no son nada nuevo y abundan por todos lados, ya sea para presumir lo que está de moda o como una forma de sacar el lado más íntimo de sus vidas privadas. Es por ello que no suele despertar debate ver a las celebridades y modelos eclipsando a todos con arriesgados looks; sin embargo, cuando se sobrepasa la línea se desata la polémica, tal y como acaba de ocurrirle a la modelo Heidi Klum y a su hija Leni, de 18 años.

Y es que madre e hija posaron juntas como nunca presumiendo lencería, algo que muchas celebridades han hecho en el pasado, pero la polémica en la red inició por lo arriesgadas e incluso poco "apropiadas" que resultaron las poses de Heidy y Leni, pues más allá de mostrar el lado de madre e hija, la sesión también juega con un lado muy sensual que ya ha sido señalado como una apología al incesto.

Madre e hija posaron muy arriesgadas. (Foto: IG @intimissimiofficial)

Incluso compartieron un polémico beso. (Foto: IG @heidiklum)

Por supuesto, todos tienen opiniones diferentes, pues mientras hay quienes defienden a las modelos al asegurar que se trata de cualquier sesión fotográfica más, otros afirman que es una forma de sexualizar a madre e hija. Algo que no pasó desapercibido para muchos es que en las imágenes se aprecia un beso en la boca, así como posturas de las manos en el cuerpo de la otra y esto no fue tomado nada bien por muchas personas.

Ahora, todo el mundo tiene en la mira no sólo a las modelos sino también a Intimissimi, la firma italiana especializada en lencería que estuvo detrás del proyecto del que hoy nadie deja de señalar como "desagradable" y "poco agradable". Por supuesto, ninguna de las dos partes ha emitido una postura al respecto y desde su cuenta de Instagram, la modelo de 49 años se limitó a agradecer a su "amigo" y director creativo, Thomas Hayo. Asimismo expresó: "Gracias por hacernos sentir seguros todo el día cantando y bailando en nuestra @intimissimiofficial".

Acusan a la campaña de promover el incesto. (Foto: IG @intimissimiofficial)

En otra publicación más en la que se ve a madre e hija muy sonrientes y abrazadas, además de sus looks con encaje, transparencias y tacones, dijo que se trató de un proyecto muy divertido y especial que tuvo la una con la otra; sin embargo, las diversas opiniones no acaparan la sección de comentarios, pues se encuentra desactivada. Claro que esto no sido motivo suficiente para que los medios de comunicación y usuarios de redes sociales compartan sus diversas opiniones sobre la sesión de fotos en lencería.

Entre algunos de los comentarios en contra destacan opiniones como: "El incesto es el nuevo porno", "es raro", "encabezan la lista de peores anuncios", "muy cuestionable, ¿madre e hija en lencería?" y "muy perturbador".

La sexualización también se hizo notar. (Foto: Captura)

Pero también hay quienes acusan que las críticas son "exageradas". (Foto: Captura)

Mientras que quienes defienden a Heily y Leni afirman que "la publicidad es para la mamá, pero el contenido no es vulgar; cubren más que la mayoría de los bikinis", "creo que es raro que la gente se esté volviendo loca por @heidiklum y su hija está posando en lo que es EXACTAMENTE igual que un traje de baño. Los que odian van a odiar tomen sus medicamentos.", "no hay diferencia a una foto de vacaciones en la piscina o la playa", "creo que es bueno que la madre le enseñe a la hija las cuerdas del modelaje" y "si tuvieran sobrepeso, los medios lo llamarían inspirador".

Por supuesto entre estas posturas también destacan aquellos usuarios que han sexualizado a las modelos y que han expresado comentarios que vienen precisamente desde el incesto o los deseos que muchas personas tienen por estas prácticas. Otro aspecto que muchas personas no tardaron en recordar es que a penas el pasado mes de agosto, Heidy Klum dijo en una entrevista con Entertaiment Tonight que Leni no tenía interés alguno en el modelaje y que sus prioridades estaban enfocadas en la educación y por supuesto, esta arriesgada sesión de fotos dejó ver lo contrario. "Para ella en este momento, la universidad está en la parte superior de la lista, no el modelar y está muy emocionada por el próximo capítulo de su vida", dijo entonces.

SIGUE LEYENDO

Dua Lipa: la realidad detrás de su supuesta muerte que sacude Twitter

Un hombre narra su terrorífica experiencia tras pasar 90 minutos muerto, ¿revela cómo es el más allá?

De Chumel Torres a Denise Dresser, ellos son los presidenciables para el 2024, según AMLO